Barça, Real, Juventus: Uefa irá punir o trio da Superliga?

Confira tudo sobre a briga da entidade com os três clubes que não deixaram oficialmente a Superliga

E a novela continua: mesmo com a paralisação da Superliga após a desistência de nove dos 12 membros fundadores, a briga da Uefa contra Barcelona, Real Madrid e Juventus , as equipes remanescentes no projeto, ainda vai chamando a atenção no futebol europeu.

A última novidade trata-se da suspensão do processo disciplinar contra os três clubes. A Uefa suspendeu temporariamente a investigação em um comunicado publicado no site oficial da empresa. Previamente, o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, havia ameaçado até banir os três gigantes das duas próximas edições da Liga dos Campeões , a punição máxima do conselho disciplinar da instituição.

O processo havia sido aberto em maio, após Barcelona, Real Madrid e Juventus se recusarem a abandonar formalmente o projeto da Superliga Europeia, e previa sanções aos três clubes . Mesmo assim, existiam dúvidas sobre sua procedência legal: a exclusão das equipes da Liga dos Campeões, por exemplo, poderia parar nos tribunais, com representantes dos clubes alegando que tais medidas seriam abusivas e anticompetitivas.

A ameaça da Uefa caso as equipes não deixassem o projeto para trás seria por quebrar o Artigo 51 do estatuto da entidade, que prevê que "nenhuma combinação ou aliança entre clubes afiliados, direta ou indiretamente, a diferentes associações membros da Uefa pode ser formada sem a permissão da Uefa."

Para que a instituição retirasse o processo disciplinar, exigia que os clubes abandonassem de vez o projeto. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, segue afirmando que irá levar a Superliga adiante e que os clubes que romperam o contrato terão que pagar uma multa, mas não revelou o seu valor. Já Andrea Agnelli, mandatário da Juventus, afirmou recentemente que o projeto seria "um grito de desespero e não um golpe."

Vale lembrar que Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan e Tottenham já deixaram o projeto para trás e não estavam sendo processados pela Uefa.

Precedente sobre patinação de velocidade pode ajudar clubes

O patinador Mark Tuitert pode ajudar os clubes europeus (FOTO: Instagram/Mark Tuitert)

No final de 2020, dois patinadores de velocidade holandeses, Mark Tuitert e Niels Kerstholt, competiram em torneios não-sancionados pela ISU (União Internacional de Patinagem), entidade que administra mundialmente os eventos da modallidade, e foram banidos pela instituição de participar em competições oficiais futuras.

Os holandeses, então, entraram no tribunal europeu para reverter as suspensões, e receberam ganho de causa, voltando a disputar torneios oficiais da ISU. A razão é por uma decisão da União Europeia, de 2017, que prevê o banimento de atletas de competições não-sancionadas como uma violação das leis anti-monopólio da UE.

O precedente poderia ajudar Barcelona, Real Madrid e Juventus na briga contra a Uefa. Caso os jogadores de futebol das equipes fossem suspensos, poderiam seguir os patinadores e entrar no tribunal europeu contra a Uefa, e tudo indica que venceriam o processo.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, os representantes ingleses da Superliga, porém, não seriam afetados pela legislação da UE, com o Brexit, e já até foram punidos.

Outras punições já foram aplicadas na Premier League

City e Liverpool estão entre os punidos na Premier League (FOTO: Getty Images)

A Premier League, por decisão conjunta dos 14 clubes não-participantes da Superliga, decidiu multar Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham em 22 milhões de libras (R$ 156 milhões nas cotações atuais) pela decisão de se juntar à competição.

O valor será dividido pelos seis clubes. Em caso de reincidência, qualquer um dos seis perderá 30 pontos na tabela da competição e precisará pagar outra multa de 30 milhões de libras (R$ 214 milhões nas cotações atuais).