Bahia x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece neste sábado (6), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Bahia e CSA se enfrentam neste sábado (6), na Arena Fonte Nova, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando para se manter no G-4 e nas primeiras posições, o Bahia, com 37 pontos, vem de boa vitória sobre o Náutico por 3 a 0.

O técnico Enderson Moreira terá o retorno de Mugni, que cumpriu suspensão na última rodada, mas Marco Antônio, lesionado, segue fora.

Sem vencer há três jogos (um empate e duas derrotas), o CSA entra em campo pressionado e lutando contra o rebaixamento. Atualmente, soma apenas 20 pontos, com 31% de aproveitamento.

Para o confronto, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com Igor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"É um jogo difícil, fora de casa, o estádio vai estar lotado, uma equipe que está no G-4, eles são fortes em casa. Sabemos que o Bahia tem um contra-ataque muito forte e, algumas vezes, eles deixam o adversário propor o jogo para que nos erros do adversário eles possam contra-atacar, isso é uma força grande que eles têm. É ver a estratégia que o Valentim vai ter pra esse jogo, mas o principal é a concentração pra esse jogo e a determinação.", afirmou Geovane.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 20 vitórias, contra quatro do CSA, além de sete empates. No primeiro turno da Série B, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Warley; Raí Nascimento, Copete e Rodallega.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Diego Renan, Werley, Lucão e Edson; Geovane, Canteros, Gabriel e Lourenço; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques da partida

Bahia:

Marco Antônio: lesionado.

CSA:

Igor: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Bahia x CSA DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Marconi Helbert Vieira (MG)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Santos Silva (BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Bahia Série B 23 de julho de 2022 Bahia 3 x 0 Náutico Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Bahia Série B 9 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Bahia x Ituano Série B 12 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 1 CSA Série B 25 de julho de 2022 CSA 1 x 3 Ituano Série B 31 de julho de 2022

Próximas partidas