Avaí x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Vozão precisa vencer nesta quarta-feira (9) para seguir com chance de escapar do rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Desesperado para não cair, o Ceará visita o Avaí na noite desta quarta-feira (9), na Ressacada, às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Rebaixado na rodada passa, o avaí, 19º colocado com 29 pontos, vai a campo para cumprir tabela, mas para tentar se despedir de sua torcida com um triunfo. Do outro lado, o Ceará está na 18ª posição com 34 pontos e sabe que precisa vencer para ir ao último jogo com chances de fugir do rebaixamento, além de depender de tropeços de Atlético-GO e Cuiabá. Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Avaí venceu sete vezes, o Ceará oito, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável AVAÍ: Vladimir, Kelvin, Raniele, Vaz, Natanael, Lucas Ventura, Eduardo, Bruno Silva, Renato, Murique e Rômulo.

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo, Richard, Lucas Ribeiro, Michel Macedo, Bruno Pacheco, Richardson, Fernando Sobral, Guilherme Castilho, Lima, Vina, Jhon Vásquez e Jô.

Desfalques

Avaí

Pottker, Cortez e Guerrero estão no departamento médico.

Ceará

Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Messias, Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato, Matheus Peixoto estão no departamento médico, enquanto Zé Roberto está suspenso.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Ressacada, Florianópolis - SC

• Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Miguel da Costa (assistentes), Diego Cidral (quarto árbitro) e Thiago Duarte Peixoto (AVAR)