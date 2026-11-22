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Augsburg x Mainz 05: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 09:30 WWK Arena

O FC Augsburg recebe o Mainz 05 na WWK Arena para um confronto da Bundesliga entre duas equipes que atravessam momentos difíceis por motivos diferentes.

O Augsburg está mergulhado na luta contra o rebaixamento e venceu apenas uma das últimas cinco partidas oficiais. A recente derrota por 5 a 2 para o RB Leipzig aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Manuel Baum.

O Mainz 05 também chega à cidade dos Fugger sem muito embalo. As quatro derrotas nos últimos cinco jogos falam por si, incluindo um revés por 4 a 1 diante do Elversberg e uma eliminação precoce na Copa da Alemanha contra o Bochum.

Na tabela da Bundesliga, apenas algumas posições separam as duas equipes: o Augsburg está em 15º lugar, e o Mainz, em 12º. Ambos buscam pontos importantes, seja na luta contra o rebaixamento, seja para se aproximar do meio da tabela.

Não há favorito claro neste duelo da parte de baixo da tabela. A seguir, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Augsburg e Mainz 05?

O Augsburg chega ao jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O único triunfo veio na Copa da Alemanha, por 4 a 2 fora de casa contra o Sonnenhof Großaspach. Mais recentemente, perdeu por 5 a 2 para o RB Leipzig na Bundesliga. Nesses cinco jogos, o Augsburg marcou dez gols e sofreu 13.

O Mainz 05 vive fase semelhante: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. O único triunfo foi por 1 a 0 fora de casa contra o Schalke 04. Mais recentemente, o Mainz perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique. Ao todo, marcou seis gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

Augsburg x Mainz 05: escalações

Augsburg x Mainz 05: momento das equipes

Augsburg x Mainz 05: histórico de confrontos diretos

Augsburg x Mainz 05: classificação