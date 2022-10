Atlético-GO x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Na luta contra o Z-4, Dragão vai a campo nesta quarta (5), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Avaí e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (1), às 19h (de Brasília), na Ressacada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

O Dragão conseguiu quebrar o jejum de sete partidas sem vencer ao bater o Avaí na rodada passada. No entanto, o Atlético-GO segue na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 28 pontos somados, e sabe que precisa ganhar novamente para seguir na luta contra o descenso.

"De fato é um jogo bem complicado, contra uma equipe muito bem treinada pelo Diniz. Mas se jogarmos como jogamos esses dois últimos jogos, mais concentrados e ligados em campo, temos tudo para vencer na quarta-feira. É uma grande equipe, mas não é um bicho-papão. Temos tudo para vencer", disse Willian Maranhão.

O Fluminense, por sua vez, vem de derrota no último jogo e acabou caindo para a terceira posição do campeonato, com 51 pontos. Além disso, o Tricolor quer colocar fim a marca de cinco duelos sem vencer longe dos seus domínios.

Nino, que não foi a campo na rodada passada, deve voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o zagueiro Manoel está suspenso.

Nos últimos 15 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra seis do Fluminense, além de três empates. No primeiro turno, o Dragão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan, Dudu, Wanderson, Lucas Gazal, Arthur Henrique, Willian Maranhão, Baralhas, Shaylon, Airton, Churín e Luiz Fernando.

Escalação do provável FLUMINENSE:

Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Nino, Caio Paulista, André, Martinelli, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Desfalques

Atlético-GO

Wellington Rato, suspenso, além de Ronaldo, Ramon Menezes e Emerson Santos, machucados, seguem fora.

Fluminense

Manoel, suspenso, é desfalque tricolor.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 na vitória do Tricolor, $ 3,40 no empate e $ 3,30 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 1,90 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Antônio Accioly, Goiânia - GO

• Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Rafael da Silva Alves e JOse Eduardo Calza (assistentes), Gabriel dos Santos Queiroz (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)