Atlético-GO x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Dragão joga em casa nesta quarta-feira (2) tentando sair do Z-4; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Atlético-GO recebe o Santos na noite desta quarta-feira (2), no estádio Antônio Accioly, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no jogo passado, o Atlético-GO conta com o apoio de sua torcida para vencer e tentar deixar a zona de rebaixamento. O Dragão está na 18ª posição, com 33 pontos somados, e não terá Edson Fernando, Willian Maranhão e Airton, suspensos.

Do outro lado, o Santos perdeu as duas últimas partidas e viu sua chance de ir à Libertadores diminuir. O Peixe, 12º colocado, com 43 pontos, ainda não está livre do rebaixamento e sabe que um triunfo garantirá a permanência na Série A, dando tranquilidade até o fim do campeonato. Ed Carlos, lesionado, e Madson, suspenso, são as baixas do Alvinegro.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando.

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Carabajal; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Desfalques

Atlético-GO

Edson Fernando, Willian Maranhão e Airton estão suspensos.

Santos

Madson, suspeito, e Ed Carlos, lesionado, desfalcam o Peixe.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Santos nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 na vitória do Dragão, $ 3,10 no empate e $ 3,20 caso o Peixe vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,60 se for o Atlético, e $ 5,30 se for o Santos.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Antônio Accioly, Goiânia - GO

• Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (assistentes), Eduardo Valadão (quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso (AVAR)