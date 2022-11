Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Com objetivos opostos, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos, Atlético-GO e Athletico-PR entram em campo na noite desta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em 17º lugar com 34 pontos, o Atlético-GO fez promoção de ingressos para contar com o apoio em massa de sua torcida para vencer e continuar lutando para não ser rebaixado.

"Se o rebaixamento vir a se confirmar, são vários aspectos. Não é uma coisa só. Em muitos jogos, pecamos por detalhe. Uma bola que decidiu algumas partidas. Se vier o descenso, vamos ficar muito tristes, mas o importante é mantermos a hombridade", disse o técnico Eduardo Souza.

Do outro lado, o Athletico-PR é o sexto colocado, com 54 pontos e também quer o triunfo para ficar perto da classificação à fase de grupos da Libertadores. No entanto, o Furacão tem um tabu a quebrar, já que não vence fora de casa há três meses. A última vitória foi contra o Atlético-MG, por 3 a 2, em 7 de agosto. De lá para cá, foram cinco derrotas e dois empates.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR venceu 11 vezes, o Atlético-GO uma, além de três empates. No primeiro turno, o Furacão venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Diego Loureiro, Dudu, Gazal, Wanderson, Jefferson; Willian Maranhão (Marlon Freitas), Baralhas, Shaylon, Wellington Rato, Léo Pereira (Airton); Churín.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana; David Terans, Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Cuello).

Desfalques

Atlético-GO

Luiz Fernando está suspenso.

Athletico-PR

Hugo Moura, lesionado, e Thiago Heleno, suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,28 na vitória do Dragão, $ 3,25 no empate e $ 3,05 caso o Furacão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 3,10 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 1,35 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,87 se for o Atlético-GO, $ 2,25 se for o Athletico-PR, e ainda $ 9,50 caso não haja gols na partida.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: estádio Antônio Accioly, Goiânia - GO

• Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (árbitro), Rafael Alves e Lucio Flor (assistentes), Eduardo Valadão (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)