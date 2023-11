Athletico-PR x Vasco: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Vasco neste sábado (25), a partir das 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná) na TV fechada, assim como pela Cazé TV e pela Rede Furacão no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há cinco rodadas, o Athletico-PR acabou caindo para o sétimo lugar, com 51 pontos, e se distanciou do G-6. Em casa, o Furacão terá o apoio de sua torcida para acabar com o jejum no campeonato. O Rubro-Negro, no entanto, tem uma série de desfalques para o duelo.

Do outro lado, o Vasco vem de uma sequência de cinco jogos sem perder e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O Cruzmaltino é o 16º colocado, com 41 pontos. Rossi, expulso no meio da semana, cumpre suspensão e é desfalque certo.

"Com essa atitude, é muito difícil que sejamos rebaixados. Os outros times vão ter que lutar como nós", disse o técnico Ramón Díaz.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 17 vitórias, contra 21 do Vasco, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Fernandinho e Canobbio; Zapelli, Vitor Bueno e Willian Bigode.

Vasco: Léo Jardim; Pumita, Maicon, Medel, Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Rámon Díaz.

Desfalques

Athletico-PR

Vitor Roque, Madson, Alex Santana, Rômulo, Pablo, Kaique Rocha e Vidal estão lesionados.

Vasco

Rossi cumpre suspensão.

