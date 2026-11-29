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O Bayern de Munique sofreu um novo golpe em seu elenco. O clube anunciou neste domingo que o austríaco Konrad Laimer sofreu uma lesão no tornozelo direito que exige intervenção cirúrgica, depois de participar do confronto contra o Hamburgo, que terminou empatado sem gols no sábado, pela Bundesliga.

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O clube bávaro explicou, em comunicado oficial, que Laimer sofreu uma luxação em um dos tendões do tornozelo direito e que será submetido a uma cirurgia, ficando fora dos gramados por tempo indeterminado, sem data oficial para o retorno aos treinos e às partidas.

Por sua vez, o jornal alemão "Bild" informou que o período de ausência do jogador pode chegar a 3 meses, com possibilidade de se estender por mais tempo, o que significaria desfalcar o time em grande parte da temporada, caso essa estimativa se confirme.

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Laimer entrou como substituto aos 52 minutos contra o Hamburgo, mas deixou o campo lesionado aos 87, depois de sofrer uma entrada no pé.

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Sua saída preocupou a comissão técnica comandada por Vincent Kompany, que após a partida indicou que a lesão não parecia tranquilizadora, explicando que o jogador não conseguiu continuar em campo nem caminhar normalmente.

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O treinador belga afirmou: "Não parece bom. Normalmente, dá para superar esse tipo de lesão e continuar jogando, mas ele (Laimer) não conseguiu. Então, não é um bom sinal. Mas até agora não reclamamos, e não vamos começar agora. Nossas ambições continuam as mesmas".

Por outro lado, Kompany revelou que a substituição do jovem Lennart Karl não teve relação com lesão, negando que o jogador tivesse algum problema físico: "Lennart não estava lesionado. O plano, desde o início, era que ele não jogasse os 90 minutos completos novamente hoje. Não podemos esquecer que esse jogador ainda tem 18 anos".

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Um problema nunca vem sozinho para o Bayern de Munique

A lesão de Laimer chega em um momento muito difícil para o Bayern, que já sofre com desfalques importantes no elenco.

O atual campeão da Bundesliga não conta com vários jogadores, entre eles o goleiro Manuel Neuer, o atacante Harry Kane e Jamal Musiala, além de outros nomes, o que dificulta ainda mais as opções de Kompany na próxima fase.

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A ausência de Laimer representa uma perda importante para o time, já que ele é capaz de atuar em mais de uma posição: o treinador belga o utiliza principalmente como lateral-direito, embora sua posição de origem seja a de volante.

O austríaco chegou ao Bayern de Munique no meio de 2023, vindo do Leipzig sem custos de transferência, depois de seis temporadas no clube.

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Com a camisa do Leipzig, Laimer disputou 190 partidas oficiais e marcou 15 gols, além de conquistar a Copa da Alemanha duas vezes, em 2022 e 2023.

Desde que se transferiu para Munique, Laimer se tornou uma das peças importantes do elenco, graças à versatilidade tática e à capacidade de desempenhar mais de uma função. O clube renovou seu contrato até 2029, confirmando sua importância no projeto do gigante bávaro.

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A nova lesão impõe um desafio adicional ao Bayern, sobretudo porque Laimer era uma das soluções em que Kompany confiava para suprir ausências em mais de uma posição. Enquanto isso, o clube aguarda a evolução da recuperação do jogador após a cirurgia, na esperança de que ele volte o quanto antes.