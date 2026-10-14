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RodriGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Astro do Bayern de Munique: Rodri me dá esperança na Bola de Ouro

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Rodri foi eleito o vencedor da Bola de Ouro de 2024

Aleksandar Pavlovic, meio-campista do Bayern de Munique, admitiu que conquistar a Bola de Ouro é um sonho que o acompanha, destacando que a premiação de um jogador da mesma posição que a dele lhe dá esperança.

Pavlovic disse, em declarações ao jornal "Sport Bild" da Alemanha: "É bom saber que um volante (Rodri, jogador do Barcelona) pode ganhar a Bola de Ouro. Estaria mentindo se dissesse que ganhar a Bola de Ouro algum dia não seria meu sonho".

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Sobre a personalidade de seu companheiro Michael Olise, disse: "Michael é completamente diferente da imagem que ele transmite ao público. É uma pessoa muito divertida e simpática, e ri muito com a gente. Nos damos muito bem, e ele é um bom amigo meu. Gosto de passar o tempo com ele e de dividir o campo com ele".

Sobre a disputa pelo título da Liga dos Campeões da Europa, afirmou: "Todos os anos há vários grandes clubes disputando o título: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona e Manchester City. Mas estamos determinados a ganhar a Liga dos Campeões, e vamos dar tudo para conseguir isso. Já estou ansioso pelo nosso jogo em casa contra o Arsenal".

Sobre a polêmica levantada recentemente a respeito do meio-campo da Alemanha e do Bayern de Munique, Pavlovic disse: "Para mim, não existe polêmica. Joshua Kimmich é o nosso capitão na seleção e no Bayern. Todos sabem o quanto ele é importante para nós".

E prosseguiu: "Jogo ao lado dele no Bayern há anos, na posição de volante, e isso é muito prazeroso. Nos complementamos de forma excelente. Claro que as coisas também vão bem com o Tom (Bischof). Mas é ótimo que a Alemanha tenha esse número tão grande de bons jogadores nessa posição. Por isso acredito que essa polêmica é desnecessária".


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