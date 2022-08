Aston Villa x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Aston Villa e Everton se enfrentam nesta sábado (13), no Villa Park, a partir das 8h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Aston Villa quer conquistar a sua primeira vitória nesta edição da Premier League. O time de Steven Gerrard não tem problemas no elenco para o duelo deste sábado.

Do outro lado, o Everton também vem de derrota na estreia e agora quer os seus primeiros pontos longe dos seus domínios. Mina e Godfrey, no departamento, são baixas certas na equipe de Lampard.

Prováveis escalações

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Carlos, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho.

Possível escalação do Everton: Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Iwobi, Mykolenko; Gordon, Rondon, McNeil.

Desfalques da partida

Aston Villa:

sem desfalques confirmados.

Everton:

Mina e Godfrey: departamento médico.

Quando é?

JOGO Aston Villa x Everton DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Aston Villa

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 2 x 0 Aston Villa Premier League 6 de agosto de 2022 Rennes 1 x 2 Aston VIlla Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crystal Palace x Aston Villa Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Bolton x Aston Villa Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 A confirmar

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0 x 1 Chelsea Premier League 6 de agosto de 2022 Everton 3 x 0 Dínamo Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas