As jovens estrelas da Premier League para ficar de olho na temporada 2019-20

A Goal analisou diversas promessas dos clubes ingleses que podem ganhar destaque nos próximos meses

A Premier League está de volta e torcedores de todos os times estão empolgados para ver as novas contratações em campo. Os fãs também se animam para ver os jovens jogadores tendo oportunidades de iniciar suas carreiras profissionais.

Nomes como Phil Folden, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi são exemplos de jogadores da base que fizeram sucesso na última temporada na . E muitos jovens estão prontos para brilhar em um dos melhores campeonatos de clubes do mundo.

Mas quem são essas promessas? A Goal analisou alguns jovens jogadores que podem surpreender e oferecer muito a seus times nesta temporada.

Max Aarons, City

O jogador mais experiente nesta lista em termos de aparições no time profissional. Aarons só jogou na Championship, a segunda divisão inglesa, mas a expectativa é que ele não tenha problema algum na Premier League.

O lateral direito de 19 anos é considerado como possível futuro jogador da seleção da Inglaterra, embora dispute a posição com Trent Alexander-Arnold e Aaron Wan-Bissaka. Durante a janela de transferências, seu nome foi veiculado no .

Ótimo defensivamente e com boas chegadas no ataque, Aarons com certeza será peça chave na tentativa do Norwich se restabelecer na Premier League.

Rhian Brewster,

Campeão e artilheiro da sub-17 com a Inglaterra, em 2017, Brewster sofreu com muitas lesões desde então. Hoje, sem nenhum problema, o atacante está pronto para recuperar o tempo perdido.

O Liverpool não trouxe ninguém para repôr a saída de Daniel Sturridge, então é esperado que o jogador de 19 anos ganhe algumas oportunidades. O único reserva para o ataque além do jovem atacante é Divock Origi.

Durante a pré-temporada, Brewster deixou uma boa impressão, mostrando que ele está pronto para assumir mais responsabilidades nos Reds. A expectativa é que ele consiga deixar sua marca também na Premier League.

Mason Greenwood, Manchester United

Um dos principais jogadores do time de Old Trafford na pré-temporada foi o meio campista de apenas 17 anos. Greenwood está pronto para ser uma das opções de Ole Gunnar Solskjaer no time titular.

Podendo jogar mais aberto ou pelo meio, sua habilidade e facilidade de jogar com os dois pés fazem dele um jogador diferente. Seria uma surpresa caso ele não jogasse contra o , na primeira rodada da temporada.

Com a possibilidade de começar a partida no domingo, parece questão de tempo que Greenwood seja um titular indiscutível nos Reds Devils.

Ki-Jana Hoever, Liverpool

O versátil defensor fez sua estreia no time principal do Liverpool no ano passado, no duelo contra os pela . Embora tenha apenas 16 anos, Hoever é uma opção viável para Klopp em diversas posições na defesa.

A ótima apresentação contra o , no último jogo do time da pré-temporada, sugere que ele tem o que é preciso para lutar por seu espaço. Hoever pode aparecer nas escalações do Liverpool ao longo da temporada. Se alguém se lesionar, ele poderá assumir seu lugar.

Ben Johnson,

Mesmo com contratações como Sebastien Haller e Pablo Fornals para o ataque, os torcedores do West Ham estão animados mesmo com o lateral de 19 anos.

Manuel Pellegrini diz que é fã do jovem jogador, que pode atuar nos dois lados do campo. Johnson inclusive já estreou na Premier League, no ano passado contra o .

Johnson tem também a seu favor uma bagagem de já ter atuado no meio de campo e alguns dizem que ele logo estará pronto para assumir o lugar de Declan Rice na seleção inglesa.

Gavin Kilkenny, Bournemouth

O meio campista irlandês não era muito conhecido nem mesmo pelos torcedores de seu time antes da última pré-temporada, mas ele teve muito destaque. Alguns dos fãs já o querem no time titular.

Em um amistoso contra o Lyon, ele foi escolhido como o melhor em campo e com a lesão de David Brooks, fora por três meses, Kilkenny pode ganhar espaço.

O técnico do Bournemouth Eddie Howe já admitiu que o jogador pode em breve aparecer no time titular e que ele tem potencial para ser um dos destaques do time ao longo da temporada

Matt Longstaff,

Irmão mais novo de Sean Longstaff, que despertou o interesse do Manchester United, Matt está escrevendo a sua própria história no Newcastle.

Com bons jogos na preparação do time para a temporada 2019/20, com direito a um golaço contra o Saint-Etienne, Longstaff pode ser um dos destaques de seu time.

Embora seja baixo, tem apenas 1,71m de altura, é esperado que ele siga os passos do irmão e conquiste a titularidade em pouco tempo.

Gabriel Martinelli,

Entre vários grandes jogadores que chegaram no Emirates Stadium nesta janela de transferências, a primeira contratação do Arsenal para a temporada foi em uma aposta para o futuro.

Martinelli, de 18 anos, foi comprado junto ao e já chegou marcando um gol durante a pré-temporada dos Gunners, mostrando também habilidade de conduzir a bola em velocidade.

O brasileiro deve ter mais oportunidades nas copas, mas se espera que ele tenha algumas chances em alguns jogos da Premier League.

Michael Obafemi,

Obafemi ganhou algumas oportunidades já no início da temporada passada, mas uma séria lesão na coxa, em Fevereiro, o tirou do restante da campanha dos Saints.

Agora, já recuperado, o atacante que quebrou o recorde de jogador mais jovem a marcar com a camisa do Southampton, está pronto para lutar por sua posição no time titular com Shane Long e o reforço da equipe, Che Adams.

Acumulando convocações para a seleção principal da , é esperado que ele tenha um papel de destaque na tentativa dos Saints terminar a temporada na parte de cima da tabela.

Troy Parrott,

Embora tenha somente 17 anos e nunca tenha estreado pela equipe principal dos Spurs de forma oficial, muito já se fala no nome de Parrott.

Já houveram até contatos para que ele se juntasse a seleção irlandesa, e suas aparições ao longo da pré-temporada sugerem que ele esteja pronto para fazer parte dos planos de Mauricio Pochettino em breve.

Com a saída de Fernando Llorente, e nenhuma contratação foi feita para seu lugar, é provável que Parrott apareça como reserva de Harry Kane.