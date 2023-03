Arsenal x Leeds United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 29ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se manter isolado na liderança, Arsenal recebe o Leeds na manhã deste sábado (1), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Com 69 pontos, o Arsenal entra em campo querendo continuar com folga na tabela. Os Gunners continuam com Mohamed Elneny, Takehiro Tomiyasu, Eddie Nketiah no departamento médico. Além disso, Saliba e Partey, com questões físicas, são dúvidas para Arteta.

Já o Leeds está na 14ª posição, com 25 pontos, e sabe que precisa ganhar para não se ver ameaçado pelos times que estão na zona de rebaixamento. Wilfried Gnonto, Maximilian Wober e Tyler Adams são ausências certas nos visitantes.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Firpo; McKennie, Roca; Harrison, Aaronson, Sinisterra; Bamford.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny, Takehiro Tomiyasu, Eddie Nketiah estão no departamento médico.

Leeds

Wilfried Gnonto, Maximilian Wober e Tyler Adams estão no departamento médico.

Quando é?