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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Argentina e Portugal recusam a vida sem Messi e Cristiano Ronaldo

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As seleções da Argentina e de Portugal começaram a era pós-Lionel Messi e pós-Cristiano Ronaldo de forma semelhante, já que ambas perderam suas primeiras partidas após a aposentadoria dos capitães pela seleção, num cenário que evidencia a dimensão do desafio que aguarda os dois gigantes.

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A Argentina foi derrotada em casa pelo Uruguai por 2 a 1 em partida amistosa, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, enquanto Portugal sofreu uma pesada derrota diante da visitante Dinamarca por 4 a 1, pela Liga das Nações da Europa, no último sábado.

A derrota da Argentina ocorreu em sua primeira aparição desde a aposentadoria de Messi do futebol internacional, depois que o Uruguai abriu o placar com um gol contra marcado por Leonardo Balerdi, aos 48 minutos, antes de Maximiliano Araújo ampliar com o segundo gol aos 53 minutos, enquanto Julián Álvarez marcou o único gol da Argentina aos 73 minutos.

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A partida contou com a ausência do astro que liderou a Argentina à conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar, depois que Messi encerrou sua trajetória internacional com um saldo de 208 partidas e 126 gols, ostentando o título de maior artilheiro histórico da seleção de seu país e detentor do recorde em número de participações.

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Os efeitos da ausência de Messi não se limitaram ao campo, já que o estádio La Bombonera não teve a presença de público habitual nas partidas da seleção argentina.

De sua parte, o treinador Lionel Scaloni decidiu não conceder a camisa número 10 a nenhum jogador durante a partida, preferindo manter o número associado a Messi sem um novo portador no momento.

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Scaloni havia renovado seu contrato com a Federação Argentina até o ano de 2030, depois de conduzir a seleção à conquista da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América por duas vezes, nos anos de 2021 e 2024, além do título da Finalíssima de 2022.

Do outro lado, o início de Portugal não foi melhor, tendo perdido para a Dinamarca por quatro gols a um, em sua primeira partida desde o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo do futebol internacional, no dia 5 de novembro deste ano.

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A partida, em seu início, foi dedicada à homenagem ao ex-capitão, já que os jogadores de Portugal vestiram camisas com o seu nome e o seu número 7 durante a cerimônia de entrada em campo e o hino nacional, além de a torcida ter erguido faixas em reconhecimento à sua trajetória, mas a celebração se transformou em uma noite dura.

Pierre-Emile Højbjerg marcou o gol que colocou a Dinamarca em vantagem, de pênalti antes do fim do primeiro tempo, e em seguida Rasmus Højlund ampliou com dois gols aos 50 e aos 57 minutos.

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Joachim Andersen marcou o quarto gol dos visitantes aos 75 minutos, enquanto Bernardo Silva marcou o único gol de Portugal nos acréscimos.

Cristiano Ronaldo deixou a seleção depois de disputar 234 partidas internacionais e marcar 146 gols, tornando-se o detentor do recorde mundial em número de participações e de gols ao nível de seleções, além de ter liderado Portugal à conquista do título da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da Europa nos anos de 2019 e 2025.

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Apesar da derrota, Portugal ainda lidera seu grupo na Liga das Nações da Europa com 12 pontos, três à frente da Dinamarca, e já havia garantido a classificação às quartas de final antes do confronto.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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