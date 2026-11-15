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Muhammad Sharaf Eldeen
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Após as conversas: revelada a situação de Tah sobre a transferência para o Barcelona

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Diminuíram as chances de o zagueiro alemão Jonathan Tah, jogador do Bayern de Munique, se juntar ao Barcelona na próxima janela de transferências de inverno, apesar do interesse do clube catalão em contratá-lo, em meio à busca da direção esportiva por um zagueiro que tenha experiência e capacidade de oferecer um reforço imediato à equipe.

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De acordo com o jornalista do "Sport" da Catalunha, Carlos Monfort, o Barcelona de fato se informou sobre a situação de Tah, aproveitando seu bom conhecimento do jogador e sua relação especial com os representantes dele, mas o negócio parece praticamente descartado no momento atual.

O principal obstáculo para a conclusão da transferência está na postura do próprio jogador, já que Tah não parece entusiasmado em deixar o Bayern de Munique e se transferir para o Barcelona, além disso, o clube alemão não pretende abrir mão de seus serviços e não quer abrir a porta para sua saída durante o próximo mês de janeiro.

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Tah, de 30 anos, desperta o interesse do Barcelona há algum tempo, pois o clube desejava seus serviços durante o verão de 2025, quando seu contrato com o Bayer Leverkusen se aproximava do fim, mas o Bayern de Munique conseguiu fechar o negócio e contratá-lo em uma transferência gratuita.

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O diretor esportivo do Barcelona, Deco, busca um zagueiro central que tenha experiência internacional e capacidades físicas, para ser o parceiro do jovem Pau Cubarsí, especialmente diante da necessidade da equipe de reforçar suas opções antes da segunda metade da temporada.

O contrato de Tah com o Bayern de Munique vai até o verão de 2029, depois de ter se juntado à equipe bávara no verão de 2025.

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Tah se transferiu para Munique após uma trajetória de sucesso com o Bayer Leverkusen, durante a qual conquistou o título da Bundesliga na temporada 2023-2024 de forma invicta, além da Copa da Alemanha e da Supercopa local.

O zagueiro alemão disputou um grande número de partidas com o Bayern desde que chegou, e se tornou uma das opções importantes na linha defensiva, apesar da concorrência pelas duas posições de zaga central com Dayot Upamecano e o sul-coreano Kim Min-jae.

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O desejo do Barcelona de reforçar a defesa surge diante do sofrimento da equipe com algumas ausências e lesões na linha defensiva.

Foi isso que levou a diretoria a estudar diferentes opções no mercado de transferências, em busca de um jogador capaz de ajudar a equipe, sem entrar em um negócio caro e difícil de executar diante das restrições financeiras.

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Apesar da boa relação que une o Barcelona aos representantes de Tah, ela não foi suficiente até agora para mudar a postura do jogador ou do Bayern de Munique, fazendo com que o clube catalão tenha de buscar outras alternativas para reforçar sua defesa durante o mercado de transferências de inverno.

Tah participou da última partida da Alemanha, que terminou com a vitória sobre a Sérvia (3-1), na quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A seleção alemã se prepara atualmente para enfrentar a Holanda, amanhã, segunda-feira, em Berlim, partida que será decisiva para o destino da Mannschaft na Liga das Nações, diante da disputa com a Grécia pela segunda vaga de classificação do grupo às quartas de final, depois de a Holanda ter garantido a primeira vaga em grande parte.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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