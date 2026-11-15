De acordo com o jornalista do "Sport" da Catalunha, Carlos Monfort, o Barcelona de fato se informou sobre a situação de Tah, aproveitando seu bom conhecimento do jogador e sua relação especial com os representantes dele, mas o negócio parece praticamente descartado no momento atual.
O principal obstáculo para a conclusão da transferência está na postura do próprio jogador, já que Tah não parece entusiasmado em deixar o Bayern de Munique e se transferir para o Barcelona, além disso, o clube alemão não pretende abrir mão de seus serviços e não quer abrir a porta para sua saída durante o próximo mês de janeiro.
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Tah, de 30 anos, desperta o interesse do Barcelona há algum tempo, pois o clube desejava seus serviços durante o verão de 2025, quando seu contrato com o Bayer Leverkusen se aproximava do fim, mas o Bayern de Munique conseguiu fechar o negócio e contratá-lo em uma transferência gratuita.
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O diretor esportivo do Barcelona, Deco, busca um zagueiro central que tenha experiência internacional e capacidades físicas, para ser o parceiro do jovem Pau Cubarsí, especialmente diante da necessidade da equipe de reforçar suas opções antes da segunda metade da temporada.
O contrato de Tah com o Bayern de Munique vai até o verão de 2029, depois de ter se juntado à equipe bávara no verão de 2025.
Tah se transferiu para Munique após uma trajetória de sucesso com o Bayer Leverkusen, durante a qual conquistou o título da Bundesliga na temporada 2023-2024 de forma invicta, além da Copa da Alemanha e da Supercopa local.
O zagueiro alemão disputou um grande número de partidas com o Bayern desde que chegou, e se tornou uma das opções importantes na linha defensiva, apesar da concorrência pelas duas posições de zaga central com Dayot Upamecano e o sul-coreano Kim Min-jae.
O desejo do Barcelona de reforçar a defesa surge diante do sofrimento da equipe com algumas ausências e lesões na linha defensiva.
Foi isso que levou a diretoria a estudar diferentes opções no mercado de transferências, em busca de um jogador capaz de ajudar a equipe, sem entrar em um negócio caro e difícil de executar diante das restrições financeiras.
Apesar da boa relação que une o Barcelona aos representantes de Tah, ela não foi suficiente até agora para mudar a postura do jogador ou do Bayern de Munique, fazendo com que o clube catalão tenha de buscar outras alternativas para reforçar sua defesa durante o mercado de transferências de inverno.
Tah participou da última partida da Alemanha, que terminou com a vitória sobre a Sérvia (3-1), na quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
A seleção alemã se prepara atualmente para enfrentar a Holanda, amanhã, segunda-feira, em Berlim, partida que será decisiva para o destino da Mannschaft na Liga das Nações, diante da disputa com a Grécia pela segunda vaga de classificação do grupo às quartas de final, depois de a Holanda ter garantido a primeira vaga em grande parte.