América-MG x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, América-MG e Internacional entram em campo na noite deste domingo (25), a partir das 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há dois jogos, o América-MG segue na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 8 pontos. O Coelho sabe que precisa reagir para não ver os rivais abrirem ainda mais distância na tabela. Éder, expulso no último jogo, cumpre suspensão.

Do outro lado, o Internacional vem de dois triunfos consecutivos e quer ganhar mais uma para se aproximar ainda mais do G-4. O Colorado está em oitavo lugar, com 17 pontos. Os gaúchos não terão Mercado, suspenso.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o América-MG ganhou sete vezes, o Internacional nove, além de quatro empates.

Prováveis escalações

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno e Martinez (Benitez); Everaldo e Aloísio.

Internacional: John; Igor Gomes, Moledo, Vitão (Nico Hernández) e Renê; Rômulo (Baralhas), Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique e Luiz Adriano (Alemão).

Desfalques

América-MG

Éder cumpre suspensão.

Internacional

Mercado cumpre suspensão.

Quando é?