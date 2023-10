América-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio encara o América-MG na noite deste sábado (28), a partir das 19h (de Brasília), no Independência, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Lanterna do campeonato com 19 pontos, o América-MG perdeu de virada no jogo passado e viu a sua situação se complicar ainda mais. Com 4 vitórias, 7 empates e 18 derrotas até o momento, o Coelho sabe que precisa reagir, além de contar com tropeços dos rivais para tentar escapar do rebaixamento.

Do outro lado, o Grêmio chega empolgado para o duelo, após vencer o Flamengo no meio da semana. O Tricolor é o sexto colocado, com 47 pontos, e busca um novo triunfo para tentar entrar no G-4. Kannemann, suspenso, é baixa certa no time de Renato Gaúcho.

As equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 9 vitórias do Grêmio, 4 do América, além de 7 empates.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Martinez, Benítez e Marlon; Felipe Azevedo e Mastriani.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo. Nathan Fernandes, Ferreira e Suárez.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Kannemann cumpre suspensão.

Quando é?