América-MG x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, o América-MG recebe o Corinthians na noite deste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vice-lanterna do campeonato com apenas 4 pontos, o América-MG vem de derrota no jogo passado e sabe que precisa reagir para iniciar sua luta para sair da zona de rebaixamento. O Coelho, no entanto, chega embalado para o duelo, após conquistar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o Internacional nos pênaltis.

Já o Corinthians vive uma semana diferente e está cheio de confiança. Primeiro, o Timão colocou fim a um incômodo jejum de seis jogos sem vencer no Brasileirão, quando bateu o Fluminense no fim de semana passado. Além disso, o Alvinegro conseguiu avançar na Copa ao bater o Atlético-MG, também nas penalidades.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o América-MG ganhou quatro vezes, o Corinthians seis, além de cinco empates.

Prováveis escalações

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Maidana e Marlon; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo; Aloísio e Mikael. Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Bidu; Roni, Fausto Vera, Maycon e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?