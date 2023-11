América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Atlético-MG fazem clássico na noite deste sábado (4), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há dez jogos (seis derrotas e quatro empates), o América-MG é o lanterna do campeonato, com 20 pontos. O Coelho respira por aparelhos e sabe que precisa vencer se ainda quiser continuar lutando para fugir do rebaixamento.

Vivendo bom momento, o Atlético-MG vai a campo buscando a quarta vitória consecutiva. Os resultados recentes fizeram a equipe subir para a quinta colocação, com 52 pontos. O técnico Felipão tem todo o elenco disponível para o duelo.

Em 287 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 59 vitórias, contra 158 do América-MG, além de 70 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os times ficararam no 2 a 2.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Potiguar, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Alê, Martínez e Daniel Borges; Felipe Azevedo e Mastriani.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Rubens, Otávio, Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?