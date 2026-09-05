O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, anunciou sua escalação titular para o confronto contra o Schalke, neste sábado, no estádio "Veltins-Arena", pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

O treinador belga escalou como titular o marroquino Ismael Saibari, enquanto Harry Kane, Jamal Musiala e Michael Olise começam a partida no banco de reservas.

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Saibari entra na partida após um início marcante com o Bayern, tendo participado como reserva contra o Stuttgart na abertura do campeonato e dado duas assistências, antes de começar como titular contra o Osnabrück na Copa da Alemanha.

O jogador marroquino tem hoje sua primeira participação como titular no Campeonato Alemão.

A escalação do Bayern ficou da seguinte forma:

Goleiro:

Manuel Neuer

Defesa:

Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Meio-campo:

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Ismael Saibari

Ataque:

Nathaniel Brown, Lennart Karl, Luis Díaz

Kompany deixou seus atacantes Kane e Olise no banco de reservas dentro de um processo de rodízio, já que a equipe bávara se prepara para enfrentar o visitante norueguês Bodø/Glimt, na próxima quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões da Europa.

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