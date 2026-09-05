Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Al-Sibari titular pela primeira vez na Bundesliga, Kane no banco

I. Saibari
H. Kane
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
Marrocos
England
Alemanha

Um momento decisivo para o Marrocos

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, anunciou sua escalação titular para o confronto contra o Schalke, neste sábado, no estádio "Veltins-Arena", pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

O treinador belga escalou como titular o marroquino Ismael Saibari, enquanto Harry Kane, Jamal Musiala e Michael Olise começam a partida no banco de reservas.

Leia também

Avaliação catastrófica: a "reprovação" do árbitro da partida entre Real Madrid e Betis

Mourinho: pensei que o jogador do Betis tivesse morrido diante do banco de reservas

Saibari entra na partida após um início marcante com o Bayern, tendo participado como reserva contra o Stuttgart na abertura do campeonato e dado duas assistências, antes de começar como titular contra o Osnabrück na Copa da Alemanha.

O jogador marroquino tem hoje sua primeira participação como titular no Campeonato Alemão.

A escalação do Bayern ficou da seguinte forma:

Goleiro:
Manuel Neuer

Defesa:
Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Meio-campo:
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Ismael Saibari

Ataque:
Nathaniel Brown, Lennart Karl, Luis Díaz

Kompany deixou seus atacantes Kane e Olise no banco de reservas dentro de um processo de rodízio, já que a equipe bávara se prepara para enfrentar o visitante norueguês Bodø/Glimt, na próxima quinta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões da Europa.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google