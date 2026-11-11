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O alemão Marc-André ter Stegen quebrou o silêncio sobre o seu futuro no Barcelona, abrindo a porta para a possibilidade de retornar ao clube catalão após o fim do seu empréstimo ao Ajax da Holanda, sem definir a sua posição quanto ao próximo passo.

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O goleiro revelou, ao mesmo tempo, que não houve contato recente entre ele e Hansi Flick, o treinador da equipe, em um desdobramento que adiciona ainda mais mistério à sua relação com o clube no qual passou 12 anos.

Ter Stegen falou, em entrevista ao jornal alemão "Sport Bild", reproduzida pelo jornal espanhol Sport, sobre seu vínculo com o Barcelona, dizendo: "Joguei no Barcelona por 12 anos, e minha relação com o clube é estreita. Estamos apenas em novembro, então realmente não posso determinar o que acontecerá no verão." O contrato entre o goleiro alemão e o clube catalão se estende até junho de 2028, o que significa que seu retorno continua sendo uma opção em aberto.

O goleiro de 34 anos deixou todas as possibilidades em aberto, especialmente porque sua experiência atual com o Ajax lhe deu a oportunidade de recuperar protagonismo, atuar com regularidade e voltar à seleção, após uma fase difícil que viveu no Barcelona. Ainda assim, sua admissão de que não conversou com Flick durante o período recente levanta questionamentos sobre a natureza da relação entre as duas partes, e se há um desejo mútuo de retomar a parceria na próxima temporada.

A confiança de Klopp lhe dá um novo impulso

No que diz respeito à seleção alemã, Ter Stegen falou de forma positiva sobre sua relação com o treinador Jürgen Klopp, que demonstrou sua confiança nele publicamente desde que assumiu o cargo, considerando que esse apoio representa um importante impulso moral para ele no momento atual. Disse o goleiro: "É extremamente gratificante sentir que depositam essa confiança em mim. E isso prova que, quando estou em plena condição, posso oferecer muito à equipe."

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Apesar desse apoio, Ter Stegen não considera que sua posição atual na seleção lhe garanta a titularidade na Eurocopa de 2028, já que lida com cautela com seu futuro internacional, especialmente após as lesões que afetaram sua trajetória nos últimos anos e o privaram de participar da Copa do Mundo de 2026. O goleiro sabe que recuperar seu lugar exige manter-se em condição e provar sua capacidade de competir, longe de quaisquer garantias prévias.

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O goleiro também abordou a fase difícil pela qual passa a seleção alemã, apontando que os resultados e as atuações recentes não estiveram à altura das expectativas, e que os apelos que pedem mudanças amplas e a oportunidade para os jovens jogadores aumentam rapidamente.

Disse a esse respeito: "Não vivemos recentemente os melhores períodos com a seleção alemã. Há muitos que pedem rapidamente a inclusão de novos jogadores, e a oportunidade para todos os jovens. Em princípio, vejo isso como algo bom e correto." Mas, por outro lado, enfatizou que a renovação não significa abrir mão dos experientes, esclarecendo: "Mas também virão momentos difíceis, e então a experiência será importante", especialmente nos grandes torneios que exigem lidar com pressões e situações complexas.

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A situação de Ter Stegen no Barcelona se complicou após a lesão no joelho e a chegada de Joan García, que se firmou como goleiro titular sob o comando de Flick. O alemão foi emprestado ao Girona em janeiro de 2026, mas atuou em apenas duas partidas por causa da lesão, antes de sua transferência ao Ajax em agosto passado por empréstimo até junho de 2027.

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