Compartilhar Siga GOAL no Google

Miguel Ángel Gil, diretor-geral do Atlético de Madrid, renunciou na última terça-feira ao cargo de vice-presidente de LaLiga.

Publicidade

A decisão veio em meio à polêmica sobre o financiamento secreto que Javier Tebas e LaLiga concederam a uma associação de clubes europeus, o que representa um golpe na posição do presidente da liga.

Leia também

Após separação da esposa, vem à tona a verdade sobre a jovem misteriosa na vida de Neuer

Barcelona se movimenta por astro do Campeonato Holandês, mas tem dois obstáculos pela frente

O diretor-geral do Atlético de Madrid era um dos principais apoiadores de Tebas desde que assumiu o cargo, em 2020, mas decidiu deixar o órgão durante a assembleia geral da liga espanhola.

Do lado do Atlético de Madrid, a decisão foi atribuída a dificuldades de agenda, e Óscar Mayo foi nomeado para substituí-lo.

Publicidade Publicidade

A imprensa madrilenha, porém, falou em aumento das tensões depois que Tebas admitiu que LaLiga financiou a Union of European Clubs (UEC).

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A saída de Gil ameaça enfraquecer a posição do presidente de LaLiga, que perde assim o apoio de um dos maiores clubes da competição num momento em que seus conflitos com Real Madrid e Barcelona seguem em aberto, segundo a emissora francesa RMC.

De acordo com os jornais espanhóis AS e Marca, o motivo da renúncia de Miguel Ángel Gil foi o financiamento de LaLiga à UEC, num valor de até 1 milhão de euros.

Publicidade

Depois de inicialmente negar qualquer ajuda à associação, que concorre com a European Football Clubs (EFC), Javier Tebas acabou admitindo que LaLiga participa do seu financiamento há vários anos, sem informar os clubes do Campeonato Espanhol nem seus representantes dentro da liga.

A UEC reúne vários clubes, entre os quais se destacam o Union Saint-Gilloise e o Burnley, além dos espanhóis Osasuna, Granada e Las Palmas.

Publicidade

O próprio Gil era membro do comitê executivo da EFC e também do comitê executivo da Uefa, o que o levou, segundo a reportagem, a evitar qualquer possível conflito de interesses depois que veio à tona o apoio de Tebas e de LaLiga à associação rival.

O financiamento provocou grande irritação entre os clubes do Campeonato Espanhol e, segundo uma fonte espanhola ouvida pela RMC Sport, alguns clubes estão preocupados com a natureza da relação entre LaLiga e a UEC.

Publicidade

A polêmica ganhou força depois que a associação apresentou, no dia 16 deste mês de novembro, uma queixa à Comissão Europeia contra a Uefa e a EFC, acusando as duas entidades de abuso de posição dominante por causa do protocolo de acordo firmado entre elas em 2023.

Esses acontecimentos foram suficientes para convencer Gil a deixar o cargo de vice-presidente de LaLiga.

Publicidade

Após a assembleia geral da liga, na terça-feira, Javier Tebas fez questão de tranquilizar os clubes depois de obter a aprovação da maioria, com exceção de Real Madrid, Rayo Vallecano e um terceiro clube cujo nome não foi revelado.

“Os clubes renovaram claramente seu apoio à gestão de LaLiga. A ampla maioria com que aprovaram as contas e o orçamento na assembleia geral ordinária nos dá impulso para continuarmos trabalhando unidos e fazendo o futebol profissional espanhol crescer, como sempre fazemos”, escreveu o presidente de LaLiga em mensagem publicada no X.

Publicidade

Ele também agradeceu ao ex-vice-presidente: “Um agradecimento especial a Miguel Ángel Gil pelo seu trabalho como primeiro vice-presidente de LaLiga e por todos esses anos de colaboração”.