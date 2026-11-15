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Não há dúvida de que a atual data Fifa não tem sido nada confortável para o Barcelona. Enquanto o técnico Hansi Flick esperava aproveitar este período para dar descanso a alguns jogadores titulares antes de encarar a congestionada reta final do ano, o treinador alemão enfrenta agora dois novos problemas.

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E, de acordo com o site "Foot Mercato", a primeira diz respeito a Frenkie de Jong, pois, após seu retorno de um longo período de ausência em decorrência da lesão no joelho durante a Copa do Mundo, o meio-campista holandês foi obrigado a deixar a concentração da seleção nacional.

E, embora o técnico da Holanda, Xavi Hernández, tenha mencionado apenas dores nas costas após a vitória sobre a Grécia, a federação holandesa acabou anunciando que seu jogador não viajaria a Berlim para enfrentar a Alemanha na segunda-feira. Segundo o jornal "AS", o jogador do Barcelona sofre, na verdade, de dores na coxa.

No Barcelona, reina um clima de incerteza, pois, segundo o jornal "Sport", Frenkie de Jong passará por um exame médico na próxima segunda-feira, realizado pelo departamento médico do clube catalão, que decidirá se há necessidade de mais exames.

De Jong desfalca a partida contra o Villarreal

Uma coisa é certa até agora: o jogador holandês terá descanso esta semana, e é praticamente impossível que participe da partida da equipe contra o Villarreal no estádio Camp Nou.

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A natureza de sua lesão, em uma região extremamente sensível, leva o Barcelona a adotar extrema cautela. Sobretudo porque o ex-jogador do Ajax acaba de retornar de lesão, e está claro que Hansi Flick não quer arriscar seu meio-campista.

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Mas esse não é o único problema que gera preocupação nos corredores do clube catalão.

O Barcelona não entende a decisão do Brasil

Enquanto isso, a situação de Raphinha provoca certa tensão na Catalunha. Após sua expulsão durante a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, ao lado de Carlo Ancelotti, em decorrência de seu intenso protesto contra o último gol japonês, o atacante do Barcelona está suspenso automaticamente para o segundo amistoso da seleção brasileira contra Singapura na terça-feira.

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E é lógico que o Barcelona espere o retorno antecipado de seu jogador, para que possa se preparar da melhor forma para o reinício das partidas. Mas a Confederação Brasileira de Futebol decidiu o contrário.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas brasileiras, esclareceu: "O Raphinha fica. A princípio, ele fica conosco... A saída dele não faz sentido, pois ele é um dos nossos líderes".

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Dessa forma, o capitão do Barcelona terá que esperar até terça-feira antes de retornar à Catalunha, embora não possa participar da partida.

Ainda que o Barcelona não queira entrar em conflito com a Confederação Brasileira de Futebol, essa decisão é incompreensível internamente, segundo o que informou o jornal "Sport". Sobretudo porque a federação brasileira costumava, anteriormente, permitir que jogadores suspensos participassem durante as datas Fifa.

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E, para além desse estranhamento, essa decisão tem grandes repercussões esportivas para o Barcelona. Raphinha será obrigado a enfrentar um voo de cerca de doze horas, além de uma diferença de fuso horário de até sete horas, antes de se juntar a seus companheiros, num momento em que os comandados de Hansi Flick aguardam uma semana repleta de desafios.

Pois, depois de receber o Villarreal no próximo domingo, a equipe catalã viajará a Baku, capital do Azerbaijão, para enfrentar o Sabah na Liga dos Campeões da Europa.

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Mais uma viagem de mais de cinco horas de voo para o jogador brasileiro, que poderia ter aproveitado alguns dias preciosos de descanso e preparação.