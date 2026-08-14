A revolta se acende no Real Madrid por causa do regulamento disciplinar

O Real Madrid divulgou, no fim do mês de julho passado, seu novo regulamento disciplinar, que inclui punições severas contra os sócios que revendem ingressos de temporada ou de partidas sem a supervisão do clube.

O clube trata essas infrações como casos extremamente graves, uma vez que as punições podem chegar à perda da condição de sócio para aqueles que forem comprovadamente envolvidos na revenda de ingressos de forma contrária ao regulamento.

Segundo o jornal espanhol «Mundo Deportivo», a polêmica em torno do novo regulamento não diz respeito ao endurecimento das punições sobre a revenda de ingressos, mas se estende a outros itens que permitem ao clube punir sócios e detentores de ingressos de temporada por causa de suas opiniões e declarações em sua vida particular, incluindo o que publicam nas redes sociais.

O regulamento inclui dois itens que provocaram amplas críticas, já que o artigo nono, em seu inciso sétimo, prevê que «a falta de respeito aos representantes do clube e/ou a ofensa a eles por meio de atos, gestos ou palavras» seja considerada uma infração grave.

Já o artigo décimo, em seu inciso décimo oitavo, considera infração extremamente grave qualquer ato ou declaração verbal ou escrita capaz de atingir o respeito, a dignidade e a imagem do clube, ou de ofender as pessoas que fazem parte dele ou o representam, ou de causar grave dano ao Real Madrid, de forma direta ou indireta.

O advogado Romero de la Osa considerou que esses itens representam um atentado à liberdade de expressão, esclarecendo que o clube não pode, em sua opinião, considerar um torcedor como infrator da lei por ofender ou diminuir um dos dirigentes, exceto por meio dos procedimentos legais em vigor e perante a Justiça.

E acrescentou: «Posso escrever o que escrevo porque não sou sócio nem torcedor do Real Madrid. Se fosse, eles poderiam me expulsar por dois ou três anos, ou até de forma permanente, e me impedir de assistir ao meu time por dois ou três anos. Não veem o quanto essa proibição é impactante?».

De acordo com o novo regulamento disciplinar social, os sócios que cometerem infrações graves podem ter sua condição de sócio suspensa temporariamente por um período que varia entre um e dois anos, e/ou serem proibidos de entrar nas instalações do clube pelo mesmo período.

Já nos casos de infrações extremamente graves, as punições incluem a suspensão da condição de sócio por um período que varia entre dois e três anos, e/ou a perda definitiva dessa condição, além da possibilidade de proibir o infrator de entrar nas instalações do clube por um período que varia entre dois e três anos.

O jornal «El Confidencial» revelou que cerca de 50 sócios do Real Madrid apresentaram uma carta aos escritórios do clube, na qual solicitaram a realização de uma audiência para discutir o novo estatuto.

O jornal esclareceu que o clube se recusou a receber a carta, mas os sócios a enviaram por correio registrado e, caso não recebam uma resposta, estudam adotar medidas legais contra a diretoria.