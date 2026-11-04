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Harry KaneGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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A polícia francesa investiga: 12 pessoas sabiam a ordem exata da Bola de Ouro!

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A revista France Football, por sua vez, abriu uma investigação.

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A polícia francesa investiga suspeitas de uso de informações privilegiadas, após uma série de apostas que acertaram a classificação exata dos cinco melhores jogadores no prêmio da Bola de Ouro masculina.

Segundo fontes das forças de aplicação da lei francesas, que falaram ao jornal "The Athletic" sob condição de anonimato, as apostas em questão partiram de 12 contas no mercado de previsões "Polymarket".

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Além de prever a classificação correta dos cinco jogadores — Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi —, uma das fontes apontou que o comportamento dos apostadores na gestão de suas posições dentro do mercado reforça a probabilidade de uso de informações privilegiadas.

O site francês "Upside" foi o primeiro a revelar o caso, antes de ser confirmado pelo jornal "The Athletic", indicando apostas no valor de 250 mil euros (cerca de 281 mil dólares) por meio das contas, com lucros que chegaram a cerca de 200 mil euros (aproximadamente 225 mil dólares).

De acordo com fontes a par dos acontecimentos, a entidade organizadora do prêmio da Bola de Ouro, a revista "France Football", foi alertada sobre a existência de irregularidades nas apostas antes da confirmação do resultado.

Após o anúncio dos vencedores, a "France Football" abriu sua própria investigação e também entrou em contato com o Serviço Central de Corridas e Jogos (SCCJ), órgão vinculado à polícia francesa responsável pela área de apostas.

"Vazamentos e apostas fraudulentas"

Um porta-voz da Bola de Ouro disse ao jornal "The Athletic": "A integridade da Bola de Ouro é uma prioridade absoluta para a France Football. Gostaríamos de reafirmar que o vencedor é escolhido por meio de uma votação independente e que levamos a sério essas acusações relacionadas ao vazamento dos resultados e à possível existência de apostas fraudulentas. As investigações estão em andamento para apurar os fatos e eventuais responsabilidades".

E acrescentou: "Estamos prestes a apresentar uma queixa às autoridades policiais competentes. E, devido à continuidade das investigações, não podemos compartilhar mais detalhes nesta fase".

Os mercados de previsões, como "Polymarket" e "Kalshi", têm gerado polêmica pela falta de supervisão regulatória sobre eles, o que aumenta os riscos de uso de informações privilegiadas.

Vários estados norte-americanos também adotaram medidas legais contra a participação dessas plataformas em apostas esportivas, em processos que devem chegar à Suprema Corte do país.

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