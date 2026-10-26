A inteligência artificial prevê surpresas estrondosas na Bola de Ouro: Mbappé e Messi fora dos três primeiros

As atenções se voltam na noite desta segunda-feira para o palco do London Palladium, que recebe a 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro de 2026, para premiar os melhores jogadores e jogadoras de futebol pela temporada 2025-2026, em meio a uma forte disputa pelos prêmios individuais, com previsões que colocam os craques do Barcelona no centro das atenções e surpresas relacionadas ao destino dos principais candidatos ao prêmio mais importante.

De acordo com as previsões elaboradas por inteligência artificial e publicadas pelo jornal espanhol "Sport", Lamine Yamal, craque do Barcelona, é o grande favorito a conquistar a Bola de Ouro masculina, beneficiado por suas atuações de destaque ao longo da temporada, além do impacto da suposta conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, o que pode lhe dar vantagem na corrida pela votação, apesar da forte concorrência de vários craques da modalidade.

Segundo essas previsões, o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, aparece em segundo lugar, graças ao seu forte histórico de gols com o clube e com a seleção de seu país, enquanto o espanhol Rodri ocupa a terceira posição, após suas atuações de destaque na Copa do Mundo de 2026, apesar de o relatório apontar sua transferência para o Barcelona durante a temporada atual.

A surpresa mais marcante está na ausência do argentino Lionel Messi e do francês Kylian Mbappé entre os três primeiros colocados.

Apesar de Mbappé ser considerado um dos principais candidatos ao prêmio, a ausência de títulos importantes com o Real Madrid e a seleção da França pode afetar suas chances, enquanto a missão de Messi não parece fácil na disputa pela Bola de Ouro, apesar de seu grande nome e de sua história excepcional.

Domínio esperado do Barcelona

Na categoria feminina, as estimativas preveem o retorno de Alexia Putellas ao pódio da Bola de Ouro, acrescentando um terceiro prêmio à sua coleção após as conquistas em 2021 e 2022, enquanto Claudia Pina e Patri Guijarro, jogadoras do Barcelona, aparecem em segundo e terceiro lugar.

O domínio esperado do Barcelona se estendeu ao restante dos prêmios, já que as previsões apontam para a vitória de Pau Cubarsí no Troféu Kopa de melhor jogador jovem e de Vicky López no prêmio de melhor jogadora jovem, enquanto o prêmio de melhor goleira é concedido a Cata Coll, o de melhor artilheira a Ewa Pajor e o de melhor treinadora feminina a Pere Romeu, além da escolha do Barcelona como melhor clube feminino.

Já nos prêmios masculinos, Unai Simón aparece na liderança da disputa pelo prêmio de melhor goleiro, Harry Kane pela conquista do prêmio de melhor artilheiro e Luis de la Fuente pelo prêmio de melhor treinador, enquanto se espera que o Paris Saint-Germain receba o prêmio de melhor clube masculino.