Bundesliga - Rodada 8 30 de out. de 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

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Notícias e prováveis escalações

O Elversberg entra em campo com um onze provável que inclui Nicolas Kristof, Luca Sirch, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Lasse Guenther, Maurice Krattenmacher, Francis Onyeka, Felix Keidel, Lukas Petkov, Lukasz Poreba e David Mokwa. Tom Zimmerschied, Luis Seifert e Jan Gyamerah estão no departamento médico e são desfalques confirmados.

Do lado do Mainz, Urs Fischer deve escalar Robin Zentner; Stefan Posch, Kacper Potulski, Danny da Costa; Anthony Caci, Jae-Sung Lee, Kaishu Sano, Phillipp Mwene; Nadiem Amiri; Sheraldo Becker e Phillip Tietz. Dominik Kohr e Silas Katompa Mvumpa estão lesionados e não viajam.

Retrospecto recente

O Elversberg chega com um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi o 4 a 0 sofrido diante do RB Leipzig pela Bundesliga, antecedida pela eliminação no DFB-Pokal por 2 a 0 contra o Darmstadt. O ponto alto do período foi o 4 a 3 sobre o Augsburg em casa. No total, a equipe marcou oito gols e sofreu oito.

O Mainz também acumula uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos da liga — além da eliminação na Copa. O revés mais recente foi o 2 a 3 em casa contra o Werder Bremen. Antes disso, a equipe venceu o Schalke fora de casa por 1 a 0, seu resultado mais consistente do período. Nos últimos cinco compromissos, os visitantes balançaram as redes sete vezes e cederam nove.

Últimos confrontos diretos

O confronto direto entre as duas equipes tem histórico restrito. O duelo mais recente aconteceu em agosto de 2023, pelo DFB-Pokal, com vitória do Mainz por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, em agosto de 2021, também pela Copa da Alemanha, as equipes empataram por 2 a 2 na Ursapharm-Arena. Nos dois jogos registrados, o Mainz não perdeu.

Classificação

Na Bundesliga, o Mainz ocupa o sétimo lugar, enquanto o Elversberg está na oitava posição.

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