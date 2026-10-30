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Elversberg x Mainz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Bundesliga

Elversberg x Mainz
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Mainz
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Elversberg x Mainz

4-2-3-1
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Formação
Mainz crest
Mainz
M05
3-5-2
N. KristofN. KristofL. SirchL. SirchM. RohrM. RohrL. PinckertL. PinckertL. GuentherL. GuentherM. KrattenmacherM. KrattenmacherF. OnyekaF. OnyekaF. KeidelF. KeidelL. PetkovL. PetkovL. PorebaL. PorebaD. MokwaD. MokwaR. ZentnerR. ZentnerS. PoschS. PoschK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaN. AmiriN. AmiriP. MweneP. MweneJ. LeeJ. LeeA. CaciA. CaciK. SanoK. SanoS. BeckerS. BeckerP. TietzP. Tietz
Mainz crest
Mainz
M05
4-2-3-1
Elversberg

Time titular

Mainz

Técnico

  • V. Wagner
  • U. Fischer

O Elversberg entra em campo com um onze provável que inclui Nicolas Kristof, Luca Sirch, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Lasse Guenther, Maurice Krattenmacher, Francis Onyeka, Felix Keidel, Lukas Petkov, Lukasz Poreba e David Mokwa. Tom Zimmerschied, Luis Seifert e Jan Gyamerah estão no departamento médico e são desfalques confirmados.

Do lado do Mainz, Urs Fischer deve escalar Robin Zentner; Stefan Posch, Kacper Potulski, Danny da Costa; Anthony Caci, Jae-Sung Lee, Kaishu Sano, Phillipp Mwene; Nadiem Amiri; Sheraldo Becker e Phillip Tietz. Dominik Kohr e Silas Katompa Mvumpa estão lesionados e não viajam.

Retrospecto recente

ELV

ELV - Sequência

WMA
D2-1
FCU
D1-0
FCA
V4-3
RBL
D4-0
SVD
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
M05

M05 - Sequência

WMA
V0-3
B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Elversberg chega com um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi o 4 a 0 sofrido diante do RB Leipzig pela Bundesliga, antecedida pela eliminação no DFB-Pokal por 2 a 0 contra o Darmstadt. O ponto alto do período foi o 4 a 3 sobre o Augsburg em casa. No total, a equipe marcou oito gols e sofreu oito.

O Mainz também acumula uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos da liga — além da eliminação na Copa. O revés mais recente foi o 2 a 3 em casa contra o Werder Bremen. Antes disso, a equipe venceu o Schalke fora de casa por 1 a 0, seu resultado mais consistente do período. Nos últimos cinco compromissos, os visitantes balançaram as redes sete vezes e cederam nove.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ElversbergEmpateMainz
0
0
2
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Mainz badge
Mainz
M05
1
FJ
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
Mainz badge
Mainz
M05
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O confronto direto entre as duas equipes tem histórico restrito. O duelo mais recente aconteceu em agosto de 2023, pelo DFB-Pokal, com vitória do Mainz por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, em agosto de 2021, também pela Copa da Alemanha, as equipes empataram por 2 a 2 na Ursapharm-Arena. Nos dois jogos registrados, o Mainz não perdeu.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
7520256+1917
V
V
E
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
E
E
V
V
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
D
D
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
E
5
LeipzigLeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
V
E
E
V
E
7
MainzMainzM05
73131613+310
D
V
D
V
D
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
D
V
D
E
D
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
E
D
E
D
E
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
E
D
V
D
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
15
StuttgartStuttgartSTU
72051013-36
D
D
V
D
D
16
SchalkeSchalkeS04
713347-36
E
D
D
E
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Bundesliga, o Mainz ocupa o sétimo lugar, enquanto o Elversberg está na oitava posição.

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