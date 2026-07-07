108,5 milhões de euros à vista... O Real Madrid planeja o mercado de transferências com inteligência

O Real Madrid teve uma semana relativamente tranquila no mercado de transferências, mas por trás dessa calma ocorreram vários assuntos importantes, desde o esclarecimento da polêmica sobre o interesse do clube em contratar Enzo Fernández, passando por uma nova estratégia que garante ao clube enormes ganhos financeiros com os formandos de sua academia, até a definição das prioridades do mercado de transferências, que começam com a venda de vários jogadores antes mesmo de se pensar em novas contratações.

Na sexta-feira, o Real Madrid negou categoricamente qualquer interesse em contratar o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández. Embora o jogador de 25 anos estivesse aberto à ideia de se transferir para o clube real, fontes de alto escalão dentro do Real Madrid confirmaram que a negociação não estava em pauta na diretoria, em uma medida notável depois que o clube emitiu um comunicado público para desmentir essas notícias, o que é algo raro de acontecer.

Com exceção desse caso, a semana foi relativamente tranquila no que diz respeito às transferências, já que fontes internas do clube afirmam que a prioridade no momento é concluir uma série de vendas antes de avançar para novas contratações, após a contratação do zagueiro central Ibrahima Konaté, do lateral-esquerdo Mark Cucurella, do meio-campista Bernardo Silva e do lateral-direito Denzel Dumfries.

O Real Madrid anunciou oficialmente, no domingo, a contratação do jogador da seleção holandesa Denzell Dumfries, de 30 anos, embora o presidente do clube, Florentino Pérez, já tivesse revelado a negociação durante sua campanha de reeleição em junho.

A contratação de Nico Baz... um novo modelo para a política de “recompra”

Fontes do “The Athletic” dentro do Real Madrid consideram que o recente acordo com o clube italiano Como, referente a Nico Baz, representa um modelo ideal para a estratégia do clube ao lidar com os talentos da base.

O acordo permite que o jogador, de 21 anos, continue se desenvolvendo em seu clube atual, enquanto o Real Madrid mantém o controle sobre seu futuro. De acordo com o novo acordo, o Como pagará 60 milhões de euros para anular as cláusulas de recompra anteriores e as porcentagens de revenda previstas no contrato de transferência do jogador em 2024, enquanto o Real Madrid receberá uma nova cláusula que lhe concede o direito de recomprar o jogador por 80 milhões de euros a partir do verão de 2027.

A diretoria do clube considera que essa fórmula traz benefícios esportivos e financeiros ao mesmo tempo, especialmente porque a negociação de Baz não foi a única com a qual o Real Madrid obteve ganhos neste verão.

O clube também recebeu 50% do valor da transferência de Víctor Muñoz para o Liverpool, que totalizou 40 milhões de euros, além de ter lucrado com a transferência definitiva de Alex Jiménez para o Bournemouth por 12,5 milhões de euros, somados a 3,5 milhões de euros após o Getafe ter acionado a cláusula de compra de Mario Martín ao término de seu período de empréstimo.

E se o Bournemouth conseguir fechar a contratação de Álvaro Rodríguez — negociação cujas negociações, segundo revelou anteriormente o “The Athletic”, já estão em fase avançada —, o Real Madrid receberá mais 12,5 milhões de euros.

Embora o clube de Como não vá pagar o valor da transação de uma só vez, o total das receitas potenciais dessas operações chega a 108,5 milhões de euros, com a possibilidade de esse valor aumentar caso outros jogadores formados na academia sejam transferidos, como Mario Gela, Antonio Blanco e Sergio Arribas, já que o Real Madrid ainda detém uma porcentagem do valor de sua revenda.

Embora a venda de jogadores seja a prioridade atual, o Real Madrid continua acompanhando o mercado de perto. Conforme informou anteriormente o “The Athletic”, o clube está avaliando a possibilidade de reforçar as linhas defensiva, do meio-campo e do ataque, com base nas recomendações do técnico José Mourinho.

Por outro lado, algumas vozes dentro do clube consideram que a equipe já conta com uma abundância de opções no meio-campo, o que poderia diminuir a necessidade de contratar um novo jogador para essa posição.

Quem são os jogadores que podem sair?

Dani Ceballos foi o mais recente a deixar o clube, após chegar a um acordo com o Real Madrid para rescindir seu contrato de comum acordo um ano antes do término. No entanto, o clube ainda analisa outros casos de saída, com destaque para o lateral-esquerdo Fran García e o zagueiro Raúl Asensio, cujo futuro continua em aberto.

Também voltaram as especulações sobre o futuro de Eduardo Camavinga, mas fontes próximas ao jogador confirmaram que seu desejo continua sendo permanecer no Real Madrid, sabendo-se que seu contrato se estende até o verão de 2029.

Ao mesmo tempo, vários jovens talentos da base do clube estão avaliando suas opções futuras e a possibilidade de uma saída, entre eles o zagueiro Juan Martínez, o volante Jorge Cistero e o meia-atacante César Palacios.

Apesar dessas especulações, espera-se que os três jogadores se juntem aos treinos da equipe para a preparação da nova temporada, que terá início em 13 de julho sob o comando do técnico José Mourinho.