Getty Images Sport
Traduzido por
"Uma máquina e um cavalheiro" – Luis Díaz revela o que aprendeu com Harry Kane desde que chegou ao Bayern de Munique
Uma parceria letal na Baviera
Em apenas oito meses desde que Diaz se transferiu para se juntar a Kane na Allianz Arena, o Bayern de Munique formou o que é, sem dúvida, o trio de ataque mais temido do futebol europeu. Com Olise completando o trio, o gigante alemão vem apresentando um desempenho devastador, acumulando impressionantes 97 gols na Bundesliga e outros 32 na Liga dos Campeões.
No centro dessa explosão estatística está Kane, responsável por 48 gols nesta temporada. No entanto, Diaz insiste que não é apenas a finalização do inglês que o torna especial, mas sua contribuição geral para a dinâmica da equipe e sua natureza altruísta dentro e fora de campo.
- AFP
Muitos elogios ao capitão da Inglaterra
Em entrevista à ESPN sobre suas experiências ao lado do ex-jogador do Tottenham, Díaz não hesitou em destacar a incrível dedicação de Kane e sua personalidade humilde. O jogador da seleção colombiana observou que, apesar de Kane ser considerado um dos melhores atacantes do mundo, ele continua sendo extremamente acessível no vestiário.
“Em relação ao Harry, o que ele é como jogador é realmente impressionante. Ele faz tudo certo — recua para ajudar na defesa, recupera a bola, dá assistências e marca gols. Ele é uma máquina e um verdadeiro cavalheiro. Como pessoa, ele é muito calmo e não tem aquele ego que muitos jogadores com uma carreira como a dele poderiam ter”, explicou Diaz.
Lições de serenidade e concentração
Além dos aspectos técnicos do jogo, Diaz revelou que tem estudado a abordagem mental de Kane em relação ao esporte. Em particular, a capacidade do capitão da Inglaterra de manter a calma em situações de alta pressão deixou uma impressão duradoura no ex-ponta do Liverpool, que busca orientação em Kane quando os gols não saem com facilidade.
“Aprendi com ele — sua capacidade de permanecer sempre concentrado em momentos difíceis. Quando as coisas não estão indo bem para nós no ataque, ele diz ‘não se preocupe, a chance vai surgir e você vai marcar’. Ele diz isso ou faz ele mesmo, aprendi muito com ele”, acrescentou Diaz.
- AFP
Em busca de títulos em três frentes
À medida que a temporada entra em sua reta final, a sinergia entre Diaz e Kane será fundamental para a equipe de Vincent Kompany. O Bayern está atualmente a caminho de conquistar mais um título da Bundesliga, mas seu maior desafio está na Liga dos Campeões, onde o aguarda um confronto de peso nas quartas de final contra o Real Madrid. O time também está nas semifinais da DFB-Pokal.