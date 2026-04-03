Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Uma máquina e um cavalheiro" – Luis Díaz revela o que aprendeu com Harry Kane desde que chegou ao Bayern de Munique

H. Kane
L. Diaz
Bayern de Munique
Bundesliga

Luis Díaz falou abertamente sobre sua parceria promissora com Harry Kane no Bayern de Munique, elogiando o capitão da Inglaterra como uma “máquina” e um “cavalheiro”. O ponta colombiano, que se juntou ao gigante bávaro para formar um trio de ataque letal ao lado de Kane e Michael Olise, revelou as lições essenciais que aprendeu com o experiente atacante durante o curto período em que estiveram juntos na Alemanha.

  • Uma parceria letal na Baviera

    Em apenas oito meses desde que Diaz se transferiu para se juntar a Kane na Allianz Arena, o Bayern de Munique formou o que é, sem dúvida, o trio de ataque mais temido do futebol europeu. Com Olise completando o trio, o gigante alemão vem apresentando um desempenho devastador, acumulando impressionantes 97 gols na Bundesliga e outros 32 na Liga dos Campeões.

    No centro dessa explosão estatística está Kane, responsável por 48 gols nesta temporada. No entanto, Diaz insiste que não é apenas a finalização do inglês que o torna especial, mas sua contribuição geral para a dinâmica da equipe e sua natureza altruísta dentro e fora de campo.

    • Publicidade
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MUNICH-HAMBURGAFP

    Muitos elogios ao capitão da Inglaterra

    Em entrevista à ESPN sobre suas experiências ao lado do ex-jogador do Tottenham, Díaz não hesitou em destacar a incrível dedicação de Kane e sua personalidade humilde. O jogador da seleção colombiana observou que, apesar de Kane ser considerado um dos melhores atacantes do mundo, ele continua sendo extremamente acessível no vestiário.

    “Em relação ao Harry, o que ele é como jogador é realmente impressionante. Ele faz tudo certo — recua para ajudar na defesa, recupera a bola, dá assistências e marca gols. Ele é uma máquina e um verdadeiro cavalheiro. Como pessoa, ele é muito calmo e não tem aquele ego que muitos jogadores com uma carreira como a dele poderiam ter”, explicou Diaz.

  • Lições de serenidade e concentração

    Além dos aspectos técnicos do jogo, Diaz revelou que tem estudado a abordagem mental de Kane em relação ao esporte. Em particular, a capacidade do capitão da Inglaterra de manter a calma em situações de alta pressão deixou uma impressão duradoura no ex-ponta do Liverpool, que busca orientação em Kane quando os gols não saem com facilidade.

    “Aprendi com ele — sua capacidade de permanecer sempre concentrado em momentos difíceis. Quando as coisas não estão indo bem para nós no ataque, ele diz ‘não se preocupe, a chance vai surgir e você vai marcar’. Ele diz isso ou faz ele mesmo, aprendi muito com ele”, acrescentou Diaz.

  • FBL-GER-BAYERN MUNICH-TRAINING-DIAZAFP

    Em busca de títulos em três frentes

    À medida que a temporada entra em sua reta final, a sinergia entre Diaz e Kane será fundamental para a equipe de Vincent Kompany. O Bayern está atualmente a caminho de conquistar mais um título da Bundesliga, mas seu maior desafio está na Liga dos Campeões, onde o aguarda um confronto de peso nas quartas de final contra o Real Madrid. O time também está nas semifinais da DFB-Pokal.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB