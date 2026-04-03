"Uma máquina e um cavalheiro" – Luis Díaz revela o que aprendeu com Harry Kane desde que chegou ao Bayern de Munique

Em apenas oito meses desde que Diaz se transferiu para se juntar a Kane na Allianz Arena, o Bayern de Munique formou o que é, sem dúvida, o trio de ataque mais temido do futebol europeu. Com Olise completando o trio, o gigante alemão vem apresentando um desempenho devastador, acumulando impressionantes 97 gols na Bundesliga e outros 32 na Liga dos Campeões.

No centro dessa explosão estatística está Kane, responsável por 48 gols nesta temporada. No entanto, Diaz insiste que não é apenas a finalização do inglês que o torna especial, mas sua contribuição geral para a dinâmica da equipe e sua natureza altruísta dentro e fora de campo.