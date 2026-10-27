Uma ironia que abre o debate: a Bola de Ouro foi injusta com David Raya após seu brilho no Arsenal?

Os números podem parecer suficientes para encerrar o debate sobre quem é o melhor goleiro do mundo, mas a disputa da Bola de Ouro provou que o quadro nem sempre se resume ao número de gols sofridos ou de partidas sem levar gols.

Entre uma temporada excepcional feita por David Raya com o Arsenal e um feito histórico alcançado por Unai Simón com a seleção da Espanha, surge um paradoxo que abre espaço para o questionamento: a votação fez justiça ao goleiro do Athletic Bilbao, ou Raya merecia o prêmio depois do que apresentou com o clube londrino?

Na cerimônia da Bola de Ouro realizada em Londres na noite de segunda-feira, Simón venceu a disputa pelo prêmio de melhor goleiro, superando Raya e outros oito indicados, sendo eles o marroquino Yassine Bounou, o belga Thibaut Courtois, o espanhol Joan García, o suíço Gregor Kobel, o argentino Emiliano Martínez, o senegalês Édouard Mendy, o russo Matvey Safonov e o goleiro cabo-verdiano Vozinha.

Mas a comparação dos números dos dois goleiros ao longo da temporada levanta mais de um ponto de interrogação, especialmente porque Raya foi um dos principais elementos do Arsenal em sua trajetória rumo ao título da Premier League, enquanto Simón sofreu com um número maior de gols sofridos com sua equipe.