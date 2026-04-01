Thomas Tuchel compara Harry Kane a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo após a derrota da Inglaterra para o Japão sem seu capitão carismático

Apesar do revés, o técnico da Inglaterra continua confiante de que sua equipe pode obter resultados sem seu artilheiro histórico, mesmo que a tarefa se torne significativamente mais difícil. Tuchel foi enfático, no entanto, ao afirmar que não pretende transformar outro jogador em uma réplica de Kane, pois tal perfil simplesmente não existe.

“Podemos vencer jogos sem o Harry. Vamos vencer sem o Harry, já vencemos sem o Harry. Mas é mais fácil vencer partidas com o Harry, é claro”, concluiu Tuchel. “Não estou procurando um segundo Harry Kane — não existe um segundo Harry Kane.” Os Três Leões enfrentam agora um período de reflexão antes de embarcarem para os Estados Unidos para os jogos finais de preparação para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.