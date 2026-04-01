Getty/GOAL
Traduzido por
Thomas Tuchel compara Harry Kane a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo após a derrota da Inglaterra para o Japão sem seu capitão carismático
A Inglaterra enfrenta dificuldades sem o seu craque
A decepcionante derrota em Wembley veio na sequência de um empate desorganizado por 1 a 1 com o Uruguai na semana passada, deixando Tuchel com muitas dúvidas antes da Copa do Mundo. Com o capitão assistindo das arquibancadas, a Inglaterra não conseguiu encontrar eficácia no ataque. Phil Foden, estrela do Manchester City, foi escalado como falso nove, mas teve dificuldades para causar impacto, enquanto experiências anteriores com Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin também não conseguiram apresentar uma alternativa convincente ao craque do Bayern de Munique, Kane.
- Getty Images Sport
Tuchel defende a dependência de Kane
Quando questionado se o elenco depende demais do seu capitão de 32 anos, Tuchel citou os maiores jogadores de todos os tempos para ilustrar seu argumento. “Bem, por que a Argentina não contaria com Messi ou Portugal com Cristiano Ronaldo?”, disse Tuchel à ITV. “Isso é totalmente normal. Jogadores fundamentais deixaram o time, figuras-chave. Vimos isso um pouco. Faltou-nos um pouco de poder de fogo nos últimos 20 metros em ambas as partidas. Na ausência de Harry Kane, não temos a mesma ameaça. O Bayern de Munique, na ausência de Harry Kane, não tem a mesma ameaça. Nenhuma equipe no mundo tem a mesma ameaça.”
Técnico rebate especulações sobre pressão
O clima em Wembley ficou tenso após o gol da vitória de Kaoru Mitoma, mas o ex-técnico do Chelsea não estava disposto a comentar se as expectativas em relação à seleção estavam sobrecarregando seus jogadores mais jovens. Tuchel manteve-se firme em sua convicção de que o grupo deve simplesmente se adaptar ao ambiente de alta pressão do futebol internacional. Quando questionado se a camisa estava se tornando pesada demais para alguns, o técnico se recusou a entrar no debate, afirmando: “Não quero entrar nessa discussão porque acho que está muito claro o que queremos fazer e como queremos jogar, e prefiro me concentrar mais nos princípios. Isso traz pressão. Jogar pela Inglaterra traz barulho. É assim que as coisas são.”
- Getty Images Sport
"Não há outro Kane"
Apesar do revés, o técnico da Inglaterra continua confiante de que sua equipe pode obter resultados sem seu artilheiro histórico, mesmo que a tarefa se torne significativamente mais difícil. Tuchel foi enfático, no entanto, ao afirmar que não pretende transformar outro jogador em uma réplica de Kane, pois tal perfil simplesmente não existe.
“Podemos vencer jogos sem o Harry. Vamos vencer sem o Harry, já vencemos sem o Harry. Mas é mais fácil vencer partidas com o Harry, é claro”, concluiu Tuchel. “Não estou procurando um segundo Harry Kane — não existe um segundo Harry Kane.” Os Três Leões enfrentam agora um período de reflexão antes de embarcarem para os Estados Unidos para os jogos finais de preparação para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.