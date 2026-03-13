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Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Segue o líder! Relembre as últimas vezes que o São Paulo assumiu a ponta da tabela

Vitória convincente e tropeço do rival recolocam o Tricolor na liderança do Brasileirão após um longo período

A partida do São Paulo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro 2026, começou em meio à desconfiança. Parte da torcida ainda demonstrava insatisfação com a contratação do técnico Roger Machado, mas o clima mudou ao longo do jogo: ao apito final da vitória por 2 a 0, as vaias deram lugar a aplausos no Morumbis.

Dentro de campo, o Tricolor apresentou bom desempenho coletivo. Os principais destaques foram Luciano e Jonathan Calleri, responsáveis pelos gols da vitória, além do meio-campista Marcos Antônio, que deu uma assistência e atravessa um ótimo momento na carreira.

Com os três pontos garantidos e a derrota de virada do Palmeiras para o Vasco da Gama, o São Paulo assumiu a primeira colocação da tabela, algo que não acontecia há um bom tempo. E é por isso que a GOAL reuniu, abaixo, as últimas vezes em que o clube paulista havia sido líder do Brasileirão.

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  • Sao Paulo v Goias - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    A última vez na liderança

    A última vez que o São Paulo havia liderado o Brasileirão antes desta rodada aconteceu em 2022, quando o time era comandado por Rogério Ceni.

    Naquela temporada, o Tricolor ocupou a primeira colocação após o fim da rodada de abertura, na qual o time ganhou de 4 a 0 do Athletico-PR com três gols de Calleri e um de Luciano (curiosamente, os mesmos jogadores que marcaram no jogo que decretou o fim do "jejum" do São Paulo). 

    Antes disso, em 2021, o São Paulo de Fernando Diniz liderava o Brasileirão até a 31ª rodada, quando sofreu uma dura derrota por 5 a 1 para o Internacional no Morumbi e perdeu a posição, que foi assumida justamente pelo adversário daquela noite.

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  • Sao Paulo v Binacional - Copa CONMEBOL Libertadores 2020Getty Images Sport

    O baque de 2020

    A lembrança mais marcante da última década, porém, vem do Brasileirão de 2020 (que se alongou até 2021 por causa da pandemia da Covid-19). Naquele ano, o São Paulo liderou o Brasileirão por várias rodadas sob o comando de Fernando Diniz e parecia muito próximo de quebrar um longo jejum de títulos.

    Na 27ª rodada, o Tricolor chegou a abrir sete pontos de vantagem na liderança. No entanto, o desempenho despencou na reta final: a equipe conquistou apenas um ponto em quatro partidas (incluindo a derrota por 5 a 1 para o Internacional) e viu os rivais encostarem na tabela. 

    A sequência negativa aumentou a pressão, o time ficou seis jogos sem vencer, perdeu a liderança e Fernando Diniz foi demitido na 33ª rodada do campeonato. No fim, o que parecia ser uma campanha de título terminou apenas com frustração para a torcida são-paulina, que viu seu time cair para a quarta colocação ao fim do Brasileirão, enquanto o Flamengo se sagrou campeão naquele ano. 

  • Sao Paulo v Fluminense - Brasileirao Series A 2014Getty Images Sport

    Os vices de 2009 e 2014

    Antes de 2021, os momentos mais próximos de um título nacional do São Paulo vieram em2009 e 2014.

    Em 2009, o São Paulo brigou ponto a ponto com o Flamengo na reta final do campeonato e terminou na segunda colocação. Já em 2014, novamente ficou perto da taça, mas acabou atrás do Cruzeiro, que dominou aquela edição do torneio.

    Desde então, o clube alternou campanhas irregulares e temporadas mais focadas em outras competições. O resultado é que, há bastante tempo, o São Paulo não inicia o Brasileirão sendo considerado um dos principais favoritos ao título, cenário que torna qualquer liderança um momento simbólico para o torcedor tricolor.

  • Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O próximo compromisso do Tricolor

    Com quatro vitórias e uma derrota no Brasileirão 2026, o São Paulo chega confiante para o confronto contra o Red Bull Bragantino neste domingo (15h), às 20h30, disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. 

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