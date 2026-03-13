Segue o líder! Relembre as últimas vezes que o São Paulo assumiu a ponta da tabela

A partida do São Paulo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro 2026, começou em meio à desconfiança. Parte da torcida ainda demonstrava insatisfação com a contratação do técnico Roger Machado, mas o clima mudou ao longo do jogo: ao apito final da vitória por 2 a 0, as vaias deram lugar a aplausos no Morumbis.

Dentro de campo, o Tricolor apresentou bom desempenho coletivo. Os principais destaques foram Luciano e Jonathan Calleri, responsáveis pelos gols da vitória, além do meio-campista Marcos Antônio, que deu uma assistência e atravessa um ótimo momento na carreira.

Com os três pontos garantidos e a derrota de virada do Palmeiras para o Vasco da Gama, o São Paulo assumiu a primeira colocação da tabela, algo que não acontecia há um bom tempo. E é por isso que a GOAL reuniu, abaixo, as últimas vezes em que o clube paulista havia sido líder do Brasileirão.