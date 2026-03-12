Rivais só em campo? A estranha amizade entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho que surgiu após "alfinetada"

O confronto entre Vasco e Palmeiras nesta quinta-feira (12) reúne duas equipes em momentos completamente distintos no Brasileirão 2026. Enquanto o time paulista lidera a competição com retrospecto de invencibilidade, o clube carioca amarga a última colocação e ainda não tem vitórias. A partida também marca a estreia de Renato Gaúcho no comando vascaíno, após a demissão de Fernando Diniz, em uma tentativa de reação imediata na temporada.

Dentro de campo, o duelo também representa mais um capítulo da rivalidade entre Renato Gaúcho e Abel Ferreira. Ao longo dos últimos anos, os dois treinadores já se enfrentaram dez vezes, em períodos em que Renato comandava Flamengo, Grêmio e Fluminense. O retrospecto é favorável ao português: são seis vitórias do Palmeiras, dois empates e apenas dois triunfos do técnico gaúcho.

Apesar da disputa constante por resultados e títulos, o período de Abel no Brasil também foi marcado por diversas polêmicas — tanto por declarações fortes quanto por seu comportamento à beira do campo. Curiosamente, foi justamente uma fala do treinador português, inicialmente vista como uma “alfinetada”, que acabou abrindo espaço para uma relação inesperada de respeito e até simpatia entre ele e Renato Gaúcho, dando início a uma das amizades mais improváveis entre técnicos do futebol brasileiro.