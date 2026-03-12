Goal.com
Joaquim Lira Viana

Rivais só em campo? A estranha amizade entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho que surgiu após "alfinetada"

Duelo entre os treinadores ganha novo capítulo com a estreia de Renato Gaúcho no Vasco

O confronto entre Vasco e Palmeiras nesta quinta-feira (12) reúne duas equipes em momentos completamente distintos no Brasileirão 2026. Enquanto o time paulista lidera a competição com retrospecto de invencibilidade, o clube carioca amarga a última colocação e ainda não tem vitórias. A partida também marca a estreia de Renato Gaúcho no comando vascaíno, após a demissão de Fernando Diniz, em uma tentativa de reação imediata na temporada.

Dentro de campo, o duelo também representa mais um capítulo da rivalidade entre Renato Gaúcho e Abel Ferreira. Ao longo dos últimos anos, os dois treinadores já se enfrentaram dez vezes, em períodos em que Renato comandava Flamengo, Grêmio e Fluminense. O retrospecto é favorável ao português: são seis vitórias do Palmeiras, dois empates e apenas dois triunfos do técnico gaúcho.

Apesar da disputa constante por resultados e títulos, o período de Abel no Brasil também foi marcado por diversas polêmicas — tanto por declarações fortes quanto por seu comportamento à beira do campo. Curiosamente, foi justamente uma fala do treinador português, inicialmente vista como uma “alfinetada”, que acabou abrindo espaço para uma relação inesperada de respeito e até simpatia entre ele e Renato Gaúcho, dando início a uma das amizades mais improváveis entre técnicos do futebol brasileiro.

  • Botafogo v Palmeiras - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Como começou

    A relação curiosa entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho começou em 2023, após uma das viradas mais marcantes do Brasileirão. Depois de o Palmeiras vencer o Botafogo por 4 a 3, vitória que marcou a derrocada dos alvinegros naquele ano, Abel afirmou que “só o Palmeiras conseguiria tal feito”.

    Algumas rodadas depois, porém, o Grêmio de Renato Gaúcho protagonizou uma vitória pelo mesmo placar e de virada contra o Botafogo, com direito a hat-trick de Luís Suárez. Na coletiva, o treinador gaúcho cutucou o português com bom humor: “Na emoção, a gente fala alguma coisa a mais. Gosto muito do Abel como pessoa, como treinador. É um grande treinador. Às vezes, qualquer um na emoção fala algo a mais, mas não dá para discutir a qualidade do Abel.”

    A declaração repercutiu, e Abel fez questão de retribuir o gesto na entrevista seguinte, após o Palmeiras vencer o Internacional por 3 a 0: “Queria fazer uma ressalva e agradecer publicamente ao Renato Gaúcho, que falou uma coisa espetacular que muitas vezes vocês da imprensa esquecem. Estou vindo de um jogo intenso e vocês estão aí todos tranquilos. O treinador sai dali com as emoções à flor da pele.”

    Depois, completou o elogio ao colega: “O Renato Gaúcho é um treinador verdadeiro, genuíno, não engana ninguém, não é hipócrita e diz o que aconteceu. Eu disse que só havia uma equipe capaz de fazer isso. Agora digo: há duas capazes.”

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH61-FLUMINENSE-CHELSEAAFP

    Convite inesperado

    A relação bem humorada entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho voltou a aparecer publicamente durante o Mundial de Clubes de 2025. Na competição, o Fluminense comandado por Renato surpreendeu e chegou às semifinais, enquanto o Palmeiras acabou eliminado uma fase antes, após derrota para o Chelsea.

    Mesmo após a queda do Verdão, Abel mostrou apoio ao compatriota brasileiro e disse que passaria a torcer pelo Fluminense no restante do torneio. Além disso, ainda aproveitou para fazer um convite bem inusitado ao colega: “É um homem com energia muito positiva. Espero que ele me convide um dia para jogar em Copacabana quando estiver de férias, mas eu não sou tão bom quanto eles. Meu peito é duro, não consigo levantar a bola.”

    Renato entrou na brincadeira ao responder o treinador palmeirense, com bom humor: “Eu fiquei muito contente com os elogios dele, mas nessa parte ele foi mal [risos]. Com todo o respeito a Copacabana, é Ipanema [a melhor].”

    O técnico ainda garantiu que o encontro pode acontecer no futuro: “Mas quando eu voltar para o Brasil, quando a gente tiver um tempinho, pode ter certeza que eu vou cuidar dele para jogar um futevôlei. E tomar aquele chopinho porque ninguém é de ferro, né? Dá para aprender [a jogar futevôlei depois de velho]. A gente ensina tanta coisa para os nossos jogadores que entre a gente pode ter certeza que vai dar jogo.”

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Como as equipes chegam para o confronto?

    O Vasco recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão 2026. O Verdão tem três vitórias e um empate no campeonato, enquanto o Gigante da Colina acumula três derrotas e um empate. Para a estreia de Renato Gaúcho, o treinador não poderá contar com Jair e Mateus Carvalho, enquanto o time de Abel terá os desfalques de Paulinho, Maurício, Murilo e Vitor Figueiredo.

    O Vasco espera vencer sua primeira partida no campeonato sob o comando do novo técnico, afim de mostrar para a torcida que a escolha da mudança foi correta e que o projeto do clube pode voltar a ser bem sucedido. O Palmeiras, no entanto, busca ser o "estraga-prazeres" da noite e garantir mais três pontos em sua busca pelo título, após um ano de 2025 de muitas frustrações.

