O Real Madrid está descontente com a forma como Thomas Tuchel lidou com Jude Bellingham durante a convocação para a seleção inglesa

Tuchel insiste que a decisão de deixar Bellingham de fora do empate em 1 a 1 com o Uruguai e da surpreendente derrota por 1 a 0 para o Japão foi calculada. O técnico alemão priorizou a saúde a longo prazo do jogador em detrimento dos resultados dos amistosos, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.

Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuchel disse: “Acho que é um risco muito grande. Portanto, a tendência é que ele [Bellingham] não jogue. Todos nós ganhamos com a participação dele. Ele foi excelente nos treinos, mas atuou como jogador neutro. Ele não participou dos treinos a 100%. Portanto, parecia muito, muito bom, mas ainda estamos poupando-o, para não correr riscos. A lesão é muscular, é muito específica, e não queremos de forma alguma que ele se lesione novamente neste momento da temporada. E para ele também, foi muito bom que ele estivesse no elenco. Ele foi excelente.”