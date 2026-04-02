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O Real Madrid está descontente com a forma como Thomas Tuchel lidou com Jude Bellingham durante a convocação para a seleção inglesa
A frustração do Real Madrid com a viagem "inútil"
O jornal espanhol Marca descreveu a viagem como “inútil”, levantando “mais perguntas do que respostas” para o Real Madrid. Depois que Jude Bellingham jogou apenas alguns minutos pelos Blancos na recente vitória no clássico contra o Atlético de Madrid, após retornar de lesão, o clube esperava que ele tivesse tempo de jogo valioso para recuperar a forma física ou que permanecesse na Espanha para se concentrar na recuperação sob a supervisão da equipe médica. No entanto, o técnico Tuchel preferiu mantê-lo no banco.
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Tuchel explica a abordagem cautelosa
Tuchel insiste que a decisão de deixar Bellingham de fora do empate em 1 a 1 com o Uruguai e da surpreendente derrota por 1 a 0 para o Japão foi calculada. O técnico alemão priorizou a saúde a longo prazo do jogador em detrimento dos resultados dos amistosos, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.
Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuchel disse: “Acho que é um risco muito grande. Portanto, a tendência é que ele [Bellingham] não jogue. Todos nós ganhamos com a participação dele. Ele foi excelente nos treinos, mas atuou como jogador neutro. Ele não participou dos treinos a 100%. Portanto, parecia muito, muito bom, mas ainda estamos poupando-o, para não correr riscos. A lesão é muscular, é muito específica, e não queremos de forma alguma que ele se lesione novamente neste momento da temporada. E para ele também, foi muito bom que ele estivesse no elenco. Ele foi excelente.”
O confronto da Liga dos Campeões se aproxima
O Real Madrid acredita que a recusa de Tuchel em conceder a Bellingham pelo menos alguns minutos de jogo “não ajudou em nada” na sua preparação para o próximo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O clube considera que, se Bellingham estava em condições físicas para treinar com a seleção nacional, ele deveria ter sido escalado para ajudá-lo a recuperar o ritmo antes de retornar às competições nacionais para a reta final da temporada.
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O papel de Bellingham na seleção inglesa
Tuchel continua convencido de que a viagem foi benéfica, apesar de Bellingham não ter entrado em campo. No entanto, o atrito entre a FA e o Real Madrid sugere que futuras convocações do meio-campista serão analisadas com rigor, especialmente se houver alguma preocupação persistente quanto à sua condição física. Por enquanto, todos os olhos voltam-se para o Bernabéu para ver se Bellingham consegue recuperar a forma e desempenhar um papel fundamental na busca pela conquista da dobradinha da La Liga e da Liga dos Campeões nas próximas semanas.