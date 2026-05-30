"O que é que o impede de vir para o nosso time, então?" Thomas Müller provoca Anthony Gordon por ele ter recusado uma proposta do FC Bayern

Com a contratação de Gordon, o Barça preenche duas lacunas no elenco: o inglês pode dar pressão a Raphinha, que na última temporada foi frequentemente atormentado por lesões, na lateral esquerda, e também disputa a vaga de titular no centro do ataque. Como Robert Lewandowski não estará mais lá na próxima temporada, Ferran Torres é, neste momento, o principal concorrente de Gordon. No entanto, o Barcelona estaria trabalhando intensamente para contratar Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, outro atacante de destaque que traria mais concorrência. A esse respeito, porém, o Atlético causou polêmica em várias postagens nas redes sociais na noite de sexta-feira e fez graves acusações contra os catalães.

O que a contratação de Gordon significa para seu compatriota Marcus Rashford ainda não está claro. O jogador de 28 anos foi emprestado pelo Manchester United na última temporada, e o Barcelona poderia agora contratá-lo definitivamente por meio de uma opção de compra por cerca de 30 milhões de euros. Rashford também gostaria muito de ficar, mas as perspectivas disso diminuíram com a negociação envolvendo Gordon. No entanto, uma transferência definitiva de Rashford para o Barça não deve ser descartada.

Enquanto isso, o Bayern precisa procurar outras opções. Além de Gordon, o nome mais cotado recentemente foi o de Yan Diomande, do RB Leipzig, que, com uma taxa de transferência de cerca de 100 milhões de euros, seria ainda mais caro e estaria sendo cortejado por dois grandes clubes internacionais com grande poder financeiro: o Liverpool e o Paris Saint-Germain. Além disso, o site Absolut Bayern colocou recentemente Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, em pauta, mas ele provavelmente custaria nada menos que 80 milhões de euros.