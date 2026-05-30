"Se o Barcelona e o Bayern de Munique estiverem na disputa, o que seria determinante para que o Gordon não viesse para o nosso time?", questionou o ícone do FCB no podcast do "Bayern Insider", do jornal "Bild", dando a entender de forma eloquente que o fator financeiro provavelmente teve um papel importante na decisão de Gordon.
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"O que é que o impede de vir para o nosso time, então?" Thomas Müller provoca Anthony Gordon por ele ter recusado uma proposta do FC Bayern
Nas últimas semanas, Gordon se destacou como o jogador preferido do Bayern para o ataque. O jogador de 25 anos é versátil e poderia atuar tanto como concorrente de Luis Díaz na ala esquerda quanto como reserva de Harry Kane no centro do ataque.
Desde a noite de sexta-feira, porém, ficou definitivamente claro que o Bayern saiu de mãos vazias na disputa por Gordon e que o jogador da seleção inglesa irá, em vez disso, se juntar ao Barça. No clube catalão, que pagará ao Newcastle United até 80 milhões de euros, incluindo bônus, Gordon assinou um contrato de cinco anos, válido até 2031. Segundo informações, o Bayern não estava disposto a igualar a oferta do Barcelona e teria estabelecido um limite de 60 milhões de euros.
- AFP
Thomas Müller, dirigindo-se a Anthony Gordon: “Eu iria para o Bayern”
"Não consigo imaginar" que as palmeiras e o mar de Barcelona tenham influenciado a decisão de Gordon de se juntar ao campeão espanhol, enfatizou Müller, que, no entanto, considerou o trabalho sob o comando do técnico do Barça, Hansi Flick, como um argumento: “É muito divertido jogar sob o comando dele, tanto pela forma como lidera as pessoas quanto pelo estilo de jogo”, disse o jogador de 36 anos, que já jogou no Bayern por um ano e meio sob o comando do técnico Flick e conhece o técnico de 61 anos desde a época em que ele era assistente técnico da seleção alemã e técnico da seleção na Copa do Mundo de 2022.
Müller, que deixou o campeão alemão no verão passado após um total de 25 anos no clube e assinou com o Vancouver Whitecaps na MLS, concluiu, no entanto, com uma afirmação clara: “Bem, eu iria para o Bayern.”
Após a recusa de Gordon: quem o Bayern de Munique vai contratar agora para o ataque?
Com a contratação de Gordon, o Barça preenche duas lacunas no elenco: o inglês pode dar pressão a Raphinha, que na última temporada foi frequentemente atormentado por lesões, na lateral esquerda, e também disputa a vaga de titular no centro do ataque. Como Robert Lewandowski não estará mais lá na próxima temporada, Ferran Torres é, neste momento, o principal concorrente de Gordon. No entanto, o Barcelona estaria trabalhando intensamente para contratar Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, outro atacante de destaque que traria mais concorrência. A esse respeito, porém, o Atlético causou polêmica em várias postagens nas redes sociais na noite de sexta-feira e fez graves acusações contra os catalães.
O que a contratação de Gordon significa para seu compatriota Marcus Rashford ainda não está claro. O jogador de 28 anos foi emprestado pelo Manchester United na última temporada, e o Barcelona poderia agora contratá-lo definitivamente por meio de uma opção de compra por cerca de 30 milhões de euros. Rashford também gostaria muito de ficar, mas as perspectivas disso diminuíram com a negociação envolvendo Gordon. No entanto, uma transferência definitiva de Rashford para o Barça não deve ser descartada.
Enquanto isso, o Bayern precisa procurar outras opções. Além de Gordon, o nome mais cotado recentemente foi o de Yan Diomande, do RB Leipzig, que, com uma taxa de transferência de cerca de 100 milhões de euros, seria ainda mais caro e estaria sendo cortejado por dois grandes clubes internacionais com grande poder financeiro: o Liverpool e o Paris Saint-Germain. Além disso, o site Absolut Bayern colocou recentemente Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, em pauta, mas ele provavelmente custaria nada menos que 80 milhões de euros.
- Getty Images
A transferência de Anthony Gordon para o FC Barcelona em números
Antigo clube
Newcastle United
Novo clube
FC Barcelona
Valor da transferência
Até 80 milhões de euros (incluindo bônus)
Contrato com o Barça até
30 de junho de 2031