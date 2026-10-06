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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Kane histórico e Tuchel tático comandam passeio em Wembley

Player ratings
Inglaterra
H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra x Tchéquia
Tchéquia
Liga das Nações A

A Inglaterra deu sequência à sua impressionante campanha na Liga das Nações da Uefa com uma vitória notavelmente confortável por 3 a 0 sobre a Tchéquia, no Estádio de Wembley, na noite de terça-feira. Depois de uma impressionante goleada por 7 a 0 sobre a Croácia poucos dias antes, os comandados de Thomas Tuchel chegaram a Londres transbordando confiança e imediatamente partiram para cima dos adversários. A Inglaterra dominou a partida desde o início, controlando 64,4% da posse de bola e sufocando os visitantes a ponto de eles não conseguirem registrar um único chute no alvo durante todo o confronto.

A pressão inicial incessante deu resultado quando um gol contra de Vladimir Coufal aos 27 minutos abriu o placar, com o defensor desviando sem querer um cruzamento perigoso para a própria rede. A partir daí, o capitão Harry Kane assumiu o protagonismo em uma noite histórica que marcou sua 125ª partida pela seleção.

O artilheiro balançou as redes aos 40 e aos 57 minutos para garantir um doblete cirúrgico, elevando sua extraordinária marca a 91 gols pela seleção. Foi uma atuação completa da equipe, que executou perfeitamente uma aula tática, deixando os visitantes correndo atrás o tempo todo e mantendo a Inglaterra firmemente na briga pela primeira colocação do Grupo A3. Veja como os jogadores da Inglaterra foram avaliados na partida:

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Jordan Pickford - 6/10

    A noite de trabalho mais fácil que ele terá com a camisa da Inglaterra. Como a Tchéquia não registrou uma única finalização no alvo, Pickford foi principalmente um espectador, concentrado em manter a atenção e distribuir a bola para iniciar ataques desde trás.

    Trent Alexander-Arnold - 7/10

    Suas bolas levantadas pela direita foram uma ameaça constante, contribuindo para os 20 cruzamentos da Inglaterra. Ele ocupou posições altas e por dentro, o que permitiu ao meio-campo avançar mais, e chegou incrivelmente perto de marcar com uma brilhante cobrança de falta ao estilo David Beckham no início do jogo, que foi defendida de forma impressionante.

    Lewis Hall - 8/10

    Uma atuação de destaque do lateral-esquerdo, que deu a assistência para o segundo gol de Kane aos 57 minutos. Foi ousado em suas ultrapassagens e confiável defensivamente até ser substituído aos 73 minutos.

    Marc Guehi - 7/10

    Discretamente eficiente no coração da defesa. Administrou com facilidade os raros contra-ataques da Tchéquia, garantindo que os visitantes nunca se estabelecessem no terço final antes de ser substituído por Jarrad Branthwaite após 63 minutos.

    Jarell Quansah - 7/10

    Mostrou grande maturidade com a bola, completando a maioria de seus passes enquanto a Inglaterra saía jogando desde a defesa. Sua presença física ajudou a Inglaterra a dominar o jogo aéreo, já que a equipe venceu 14 disputas aéreas contra 7 da Tchéquia.

  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Meio-campo

    Jude Bellingham - 7/10

    O motor da equipe, Bellingham rompeu as linhas e fez a ligação entre os jogadores de contenção e o trio de ataque. Sua noção de espaço levou o meio-campo da República Tcheca a cometer 17 faltas enquanto tentava acompanhar suas infiltrações tardias, antes de ele deixar o campo aos 73 minutos.

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Uma atuação segura do jovem, que manteve a simplicidade e reciclou a posse de bola com eficiência. Ele deu a base para os jogadores mais criativos brilharem, embora tenha levado cartão amarelo aos 53 minutos por uma falta tática.

    Elliot Anderson - 7/10

    Mostrou enorme qualidade técnica e trabalhou duro sem a bola para manter a pressão. Teve papel crucial na construção do primeiro gol de Kane, com um passe sublime que quebrou a linha de defesa para Morgan Rogers, antes de ser substituído por James Garner aos 63 minutos.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Ataque

    Harry Kane - 9/10

    Uma atuação verdadeiramente histórica em sua 125ª partida pela seleção. Ele não apenas marcou duas vezes, aos 40 e 57 minutos, para chegar a 91 gols por seu país, como também teve papel fundamental na pressão que levou ao gol contra de abertura. Decisivo e dominante.

    Morgan Rogers - 8/10

    Mostrou por que está se tornando presença constante no elenco ao dar a assistência para o primeiro gol de Kane. Sua velocidade e objetividade pela ponta causaram problemas constantes para Coufal.

    Eberechi Eze - 7/10

    Atuou bem nos meio-espaços, usando sua habilidade para tirar os defensores de posição. Embora não tenha balançado as redes, sua participação na construção das jogadas foi crucial para o domínio da Inglaterra.

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    Reservas e técnico

    Jarrad Branthwaite - 6/10

    Entrou no lugar de Guehi aos 63 minutos e ajudou a manter o jogo sem sofrer gols com facilidade.

    James Garner - 6/10

    Substituiu Anderson aos 63 minutos e deu fôlego novo para administrar uma vitória confortável.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Entrou no lugar de Bellingham aos 73 minutos e ganhou uma valiosa experiência internacional em uma participação animada.

    Morgan Gibbs-White - 6/10

    Foi acionado aos 73 minutos no lugar de Hall, mantendo a intensidade alta nos minutos finais.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Substituiu Kane tardiamente aos 81 minutos, sem tempo suficiente para impactar o jogo.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Uma configuração tática perfeita que anulou completamente o adversário. Sua decisão de escalar Rogers e Hall deu resultado com contribuições diretas para gols, e sua gestão da partida por meio das substituições garantiu que a Inglaterra nunca perdesse o controle.