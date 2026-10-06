Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Kane histórico e Tuchel tático comandam passeio em Wembley

A pressão inicial incessante deu resultado quando um gol contra de Vladimir Coufal aos 27 minutos abriu o placar, com o defensor desviando sem querer um cruzamento perigoso para a própria rede. A partir daí, o capitão Harry Kane assumiu o protagonismo em uma noite histórica que marcou sua 125ª partida pela seleção.
O artilheiro balançou as redes aos 40 e aos 57 minutos para garantir um doblete cirúrgico, elevando sua extraordinária marca a 91 gols pela seleção. Foi uma atuação completa da equipe, que executou perfeitamente uma aula tática, deixando os visitantes correndo atrás o tempo todo e mantendo a Inglaterra firmemente na briga pela primeira colocação do Grupo A3. Veja como os jogadores da Inglaterra foram avaliados na partida: