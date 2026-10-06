Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Kane histórico e Tuchel tático comandam passeio em Wembley

Jordan Pickford - 6/10

A noite de trabalho mais fácil que ele terá com a camisa da Inglaterra. Como a Tchéquia não registrou uma única finalização no alvo, Pickford foi principalmente um espectador, concentrado em manter a atenção e distribuir a bola para iniciar ataques desde trás.

Trent Alexander-Arnold - 7/10

Suas bolas levantadas pela direita foram uma ameaça constante, contribuindo para os 20 cruzamentos da Inglaterra. Ele ocupou posições altas e por dentro, o que permitiu ao meio-campo avançar mais, e chegou incrivelmente perto de marcar com uma brilhante cobrança de falta ao estilo David Beckham no início do jogo, que foi defendida de forma impressionante.

Lewis Hall - 8/10

Uma atuação de destaque do lateral-esquerdo, que deu a assistência para o segundo gol de Kane aos 57 minutos. Foi ousado em suas ultrapassagens e confiável defensivamente até ser substituído aos 73 minutos.

Marc Guehi - 7/10

Discretamente eficiente no coração da defesa. Administrou com facilidade os raros contra-ataques da Tchéquia, garantindo que os visitantes nunca se estabelecessem no terço final antes de ser substituído por Jarrad Branthwaite após 63 minutos.

Jarell Quansah - 7/10

Mostrou grande maturidade com a bola, completando a maioria de seus passes enquanto a Inglaterra saía jogando desde a defesa. Sua presença física ajudou a Inglaterra a dominar o jogo aéreo, já que a equipe venceu 14 disputas aéreas contra 7 da Tchéquia.