Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Anthony Gordon e Harry Kane brilham, e Thomas Tuchel garante vitória tranquila

James Trafford - 7/10

Uma noite em grande parte tranquila para o goleiro do Leeds, que raramente foi testado por um ataque tcheco desfalcado. Ele fez duas defesas para manter o seu jogo sem sofrer gols e demonstrou tranquilidade na saída de bola enquanto a Inglaterra construía as jogadas desde a defesa contra uma pressão passiva.

Trent Alexander-Arnold - 8/10

Atuando em sua função híbrida, Alexander-Arnold foi o principal arquiteto das estruturas ofensivas da Inglaterra. Ele deu a assistência decisiva para o gol de abertura de Anthony Gordon, aos 47 minutos, e esteve constantemente envolvido no terço final antes de ser substituído pouco depois do intervalo.

Marc Guehi - 7/10

Guehi foi uma presença tranquilizadora no coração da defesa. Com a Tchéquia tendo dificuldades para levar jogadores ao ataque, ele passou boa parte da partida como um articulador secundário, registrando alta precisão nos passes e garantindo que os mandantes não tivessem oportunidades de contra-atacar.

Trevoh Chalobah - 7/10

Formando dupla com Guehi, Chalobah foi fisicamente dominante nos poucos duelos que precisou disputar. Ele ajudou a Inglaterra a manter a linha alta, compactando o campo para manter os dez homens da Tchéquia presos em seu próprio campo durante toda a partida.

Lewis Hall - 7/10

O lateral-esquerdo do Newcastle ofereceu ótima amplitude e passagens por fora que esticaram a linha defensiva tcheca. Seu posicionamento permitiu que Gordon flutuasse por dentro, e ele se manteve disciplinado defensivamente nos raros momentos em que os mandantes passaram da linha do meio-campo.