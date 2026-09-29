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FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Anthony Gordon e Harry Kane brilham, e Thomas Tuchel garante vitória tranquila

Inglaterra
H. Kane
Player ratings
Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A
T. Tuchel
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham

A Inglaterra se recuperou da derrota na estreia para a Espanha com uma dominante vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia, que ficou com um jogador a menos, em Praga. Gols no segundo tempo de Anthony Gordon e Harry Kane garantiram uma noite tranquila para a equipe de Thomas Tuchel na Fortuna Arena.

A Inglaterra superou com sucesso uma partida fora de casa potencialmente complicada em Praga e saiu com uma vitória por 2 a 0 que recoloca sua campanha na Liga das Nações nos trilhos. O panorama tático do jogo mudou significativamente aos 23 minutos, quando Pavel Sulc, da Tchéquia, foi expulso, forçando os donos da casa a adotar uma postura de sobrevivência em bloco baixo. Apesar da vantagem numérica, a Inglaterra manteve a paciência, explorou os lados do campo e usou 66% da posse de bola para desgastar uma oposição resistente, mas limitada.

O gol que abriu o placar saiu pouco depois do intervalo, quando Anthony Gordon balançou as redes, aproveitando o impulso criativo proporcionado por Trent Alexander-Arnold. Harry Kane depois ampliou a vantagem com uma finalização característica aos 69 minutos, praticamente liquidando a partida.

Com 22 finalizações no total e um valor de gols esperados (xG) de 1,37, o placar talvez tenha sido generoso com os donos da casa, mas Tuchel ficará satisfeito com o caráter clínico da atuação e com a solidez defensiva que limitou a Tchéquia a apenas duas finalizações no alvo.


  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    James Trafford - 7/10

    Uma noite em grande parte tranquila para o goleiro do Leeds, que raramente foi testado por um ataque tcheco desfalcado. Ele fez duas defesas para manter o seu jogo sem sofrer gols e demonstrou tranquilidade na saída de bola enquanto a Inglaterra construía as jogadas desde a defesa contra uma pressão passiva.

    Trent Alexander-Arnold - 8/10

    Atuando em sua função híbrida, Alexander-Arnold foi o principal arquiteto das estruturas ofensivas da Inglaterra. Ele deu a assistência decisiva para o gol de abertura de Anthony Gordon, aos 47 minutos, e esteve constantemente envolvido no terço final antes de ser substituído pouco depois do intervalo.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi foi uma presença tranquilizadora no coração da defesa. Com a Tchéquia tendo dificuldades para levar jogadores ao ataque, ele passou boa parte da partida como um articulador secundário, registrando alta precisão nos passes e garantindo que os mandantes não tivessem oportunidades de contra-atacar.

    Trevoh Chalobah - 7/10

    Formando dupla com Guehi, Chalobah foi fisicamente dominante nos poucos duelos que precisou disputar. Ele ajudou a Inglaterra a manter a linha alta, compactando o campo para manter os dez homens da Tchéquia presos em seu próprio campo durante toda a partida.

    Lewis Hall - 7/10

    O lateral-esquerdo do Newcastle ofereceu ótima amplitude e passagens por fora que esticaram a linha defensiva tcheca. Seu posicionamento permitiu que Gordon flutuasse por dentro, e ele se manteve disciplinado defensivamente nos raros momentos em que os mandantes passaram da linha do meio-campo.

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    Meio-campo

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Uma experiência de aprendizado para o jovem em um ambiente de muita pressão. Ele recebeu cartão amarelo aos 35 minutos e foi substituído taticamente no intervalo, enquanto Tuchel buscava uma abordagem mais expansiva para furar o bloqueio de dez homens.

    Morgan Rogers - 6/10

    Rogers deu força à condução de bola pelos corredores centrais, muitas vezes atraindo vários defensores para cima dele. Sua capacidade de girar em espaços curtos foi crucial para transformar a construção paciente da Inglaterra em uma ameaça direta no terço final.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson trabalhou incansavelmente no meio-campo, oferecendo o equilíbrio necessário para permitir que os talentos mais ofensivos da Inglaterra florescessem. Foi eficiente com a posse de bola e teve papel fundamental na pressão pós-perda que impediu a Tchéquia de sustentar qualquer posse significativa.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Ataque

    Anthony Gordon - 9/10

    O grande destaque em termos de efetividade. Gordon abriu o placar aos 47 minutos com uma finalização no tempo certo e foi uma ameaça constante pelo lado esquerdo antes de ser substituído aos 80 minutos. Sua objetividade foi o complemento perfeito para a troca de passes paciente da Inglaterra.

    Bukayo Saka - 7/10

    Saka prendeu a atenção de dois defensores durante a maior parte do jogo, criando espaço em outros setores. Embora não tenha balançado as redes, sua capacidade de atrair a marcação da defesa tcheca foi essencial para os avanços táticos que a Inglaterra acabou conseguindo.

    Harry Kane - 8/10

    Uma atuação de capitão marcada por movimentação de elite. Kane liderou o ataque com inteligência, recuando para participar da construção das jogadas antes de aparecer na área para marcar o segundo gol da Inglaterra aos 69 minutos. Foi substituído pouco depois do gol para controle de minutagem.

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    Reservas e técnico

    Eberechi Eze - 7/10

    Acionado no intervalo no lugar de Lewis-Skelly, Eze acrescentou um elemento de imprevisibilidade e brilho que ajudou a Inglaterra a capitalizar sua vantagem numérica logo após a volta do intervalo.

    Jude Bellingham - 6/10

    Entrou aos 70 minutos para ajudar a administrar o jogo até o fim. Sua presença no meio-campo acrescentou mais segurança e imposição física à medida que o ritmo da partida diminuiu nos momentos finais.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Acionado tardiamente no lugar de Saka, Ngumoha mostrou lampejos de seu potencial com arrancadas em direção ao ataque, embora o jogo já estivesse praticamente ganho quando ele entrou em campo.

    Alex Scott - 7/10

    Entrou no lugar de Anderson aos 70 minutos para manter o nível de energia no meio-campo. Fez o simples e ajudou a Inglaterra a manter o controle da bola.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Acionado aos 80 minutos no lugar de Gordon; não teve tempo suficiente para causar impacto significativo nas notas.

    Thomas Tuchel - 8/10

    O técnico alemão mostrou flexibilidade tática ao fazer a mudança ousada no intervalo para colocar Eze. Sua equipe permaneceu disciplinada e evitou a frustração frequentemente associada a jogar contra dez homens, garantindo uma vitória profissional e merecida.

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