Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Tchéquia: Anthony Gordon e Harry Kane brilham, e Thomas Tuchel garante vitória tranquila

A Inglaterra superou com sucesso uma partida fora de casa potencialmente complicada em Praga e saiu com uma vitória por 2 a 0 que recoloca sua campanha na Liga das Nações nos trilhos. O panorama tático do jogo mudou significativamente aos 23 minutos, quando Pavel Sulc, da Tchéquia, foi expulso, forçando os donos da casa a adotar uma postura de sobrevivência em bloco baixo. Apesar da vantagem numérica, a Inglaterra manteve a paciência, explorou os lados do campo e usou 66% da posse de bola para desgastar uma oposição resistente, mas limitada.
O gol que abriu o placar saiu pouco depois do intervalo, quando Anthony Gordon balançou as redes, aproveitando o impulso criativo proporcionado por Trent Alexander-Arnold. Harry Kane depois ampliou a vantagem com uma finalização característica aos 69 minutos, praticamente liquidando a partida.
Com 22 finalizações no total e um valor de gols esperados (xG) de 1,37, o placar talvez tenha sido generoso com os donos da casa, mas Tuchel ficará satisfeito com o caráter clínico da atuação e com a solidez defensiva que limitou a Tchéquia a apenas duas finalizações no alvo.