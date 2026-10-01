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Nico Williams é obrigado a deixar a seleção da Espanha após astro do Athletic Club sofrer revés com lesão na coxa
Golpe por lesão para a Espanha
Williams foi obrigado a deixar a concentração da seleção da Espanha após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. O ponta do Athletic Club relatou o problema após o recente confronto de La Roja contra a Croácia, em Sevilha, o que imediatamente colocou em dúvida sua participação nos compromissos internacionais restantes desta Data Fifa. Apesar da esperança inicial de que o problema pudesse diminuir com repouso, o jogador não pôde participar do treino programado para quinta-feira.
A perda de Williams é um golpe significativo para o técnico Luis de la Fuente, que tem contado bastante com a velocidade e a criatividade do jovem pelos lados do campo. A equipe médica realizou uma avaliação minuciosa da condição física do jogador durante o período de descanso da seleção, mas a persistência da dor na perna tornou necessária sua saída formal.
- AFP
A forte posição da Espanha na Liga das Nações
Williams atuou por 55 minutos na vitória de estreia da Espanha sobre a Inglaterra na Nations League, em Wembley, que terminou em um emocionante triunfo por 3 a 2. O ponta do Athletic Club depois saiu do banco para jogar 22 minutos na goleada por 4 a 1 sobre a Croácia na partida seguinte, deixando sua marca no jogo ao marcar um gol.
A Espanha lidera atualmente o Grupo 3 da Liga A da Nations League, com seis pontos em seis possíveis nas duas primeiras partidas. A Inglaterra está em segundo, à frente da terceira colocada Croácia no saldo de gols, com três pontos para cada lado, enquanto a Tchéquia segue na lanterna do grupo sem ainda somar pontos.
A crescente lista de lesionados da Espanha
Após avaliações abrangentes feitas pela equipe médica da Federação Espanhola, foi tomada a decisão de liberar o ponta, que marcou 7 gols em 38 partidas pela seleção de seu país, da concentração da seleção para que ele possa se concentrar em sua reabilitação. O departamento médico do Athletic Club foi mantido plenamente informado durante todo o processo, e o jogador agora passará por tratamento adicional e recuperação sob supervisão direta de seu clube.
O revés representa mais um duro golpe para a Espanha durante uma desgastante janela internacional de quatro partidas. A estrela do Athletic Club se torna o terceiro jogador obrigado a deixar a convocação, juntando-se ao defensor Eric Garcia, que sofreu um problema no joelho esquerdo, e a Alejandro Grimaldo, que foi afastado por problemas musculares.
- Getty Images Sport
Próximos jogos e calendário restante do grupo
A Espanha está pronta para receber a Tchéquia no sábado, em Oviedo, antes de viajar para enfrentar a Croácia na terça-feira, no último compromisso da atual Data Fifa. A Espanha então encerrará sua campanha no Grupo 3 da Liga A com os dois jogos restantes da fase de grupos marcados para novembro.
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