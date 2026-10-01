Williams foi obrigado a deixar a concentração da seleção da Espanha após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. O ponta do Athletic Club relatou o problema após o recente confronto de La Roja contra a Croácia, em Sevilha, o que imediatamente colocou em dúvida sua participação nos compromissos internacionais restantes desta Data Fifa. Apesar da esperança inicial de que o problema pudesse diminuir com repouso, o jogador não pôde participar do treino programado para quinta-feira.

A perda de Williams é um golpe significativo para o técnico Luis de la Fuente, que tem contado bastante com a velocidade e a criatividade do jovem pelos lados do campo. A equipe médica realizou uma avaliação minuciosa da condição física do jogador durante o período de descanso da seleção, mas a persistência da dor na perna tornou necessária sua saída formal.