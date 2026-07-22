Neymar perde a grande vitória do Santos na Copa Sul-Americana após participar do Campeonato Brasileiro de Pôquer

O técnico do Santos, Cuca, não perdeu tempo para esclarecer a situação em torno de seu craque após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central. O experiente treinador insistiu que a decisão de deixar Neymar de fora teve como objetivo principal garantir que ele estivesse totalmente descansado após o compromisso com a seleção.

“Como ele ficou alguns dias afastado e não teve férias, decidimos deixá-lo ficar ainda mais forte, treinando intensamente para que pudesse ter uma sequência de jogos”, explicou Cuca após a partida. “Agora, em dez dias, vamos disputar quatro partidas. Que vantagem haveria em trazê-lo para cá? Vocês viram como a viagem é difícil e exaustiva. Ele ficou lá treinando, assim como [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, e isso nos dá mais opções para os próximos jogos.”

Apesar de ter passado a noite na mesa de pôquer, Neymar tem se dedicado nos treinos do clube. Recentemente, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando-o marcando gols e em grande forma nos treinos. O plano do técnico parece estar focado em garantir que Neymar esteja 100% pronto para a campanha nacional, na qual o clube passa por dificuldades e ocupa atualmente a 15ª posição na tabela do campeonato.



