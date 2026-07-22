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Neymar perde a grande vitória do Santos na Copa Sul-Americana após participar do Campeonato Brasileiro de Pôquer
Apostas altas na mesa de pôquer
Enquanto seus companheiros do Santos disputavam uma partida na Venezuela, Neymar estava ocupado testando sua sorte e habilidade na edição de inverno da Brazilian Series of Poker (BSOP). O atacante, cuja paixão pelo jogo de cartas é bem conhecida, foi visto no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo, participando da quarta etapa do campeonato nacional, segundo a ESPN Brasil. É um local familiar para o craque do Santos; durante sua participação no mesmo torneio em 2025, Neymar embolsou R$ 53.500.
O momento de sua aparição causou espanto entre alguns torcedores, já que ocorreu poucas horas antes do Santos dar início à sua decisiva partida da repescagem. No entanto, sua presença no evento não foi um caso de ausência injustificada. O clube já havia tomado a decisão de deixar seu principal jogador de fora para que ele se concentrasse em um programa específico de preparação física após seu retorno de uma campanha decepcionante na Copa do Mundo.
- Getty/GOAL
Cuca explica a ausência do astro
O técnico do Santos, Cuca, não perdeu tempo para esclarecer a situação em torno de seu craque após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central. O experiente treinador insistiu que a decisão de deixar Neymar de fora teve como objetivo principal garantir que ele estivesse totalmente descansado após o compromisso com a seleção.
“Como ele ficou alguns dias afastado e não teve férias, decidimos deixá-lo ficar ainda mais forte, treinando intensamente para que pudesse ter uma sequência de jogos”, explicou Cuca após a partida. “Agora, em dez dias, vamos disputar quatro partidas. Que vantagem haveria em trazê-lo para cá? Vocês viram como a viagem é difícil e exaustiva. Ele ficou lá treinando, assim como [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, e isso nos dá mais opções para os próximos jogos.”
Apesar de ter passado a noite na mesa de pôquer, Neymar tem se dedicado nos treinos do clube. Recentemente, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando-o marcando gols e em grande forma nos treinos. O plano do técnico parece estar focado em garantir que Neymar esteja 100% pronto para a campanha nacional, na qual o clube passa por dificuldades e ocupa atualmente a 15ª posição na tabela do campeonato.
Noite de sucesso para o Peixe
Mesmo sem seu craque, o Santos mostrou-se muito superior à Universidad Central, colocando um pé firmemente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gigante brasileiro conquistou uma vitória esmagadora por 4 a 1 na Venezuela, garantindo uma vantagem confortável antes da partida de volta, na próxima semana, na Vila Belmiro. Caso consiga completar a tarefa, o Macará, gigante equatoriano, aguarda na próxima fase.
Quando questionado se seu camisa 10 voltaria para a próxima partida do campeonato, Cuca confirmou que Neymar estará de volta em campo contra o Chapecoense neste sábado. A vitória decisiva fora de casa alivia a pressão sobre a campanha continental, permitindo que o clube volte a concentrar-se totalmente nas obrigações nacionais neste fim de semana.
- Getty Images
A vida após a aposentadoria das competições internacionais
Este período marca uma transição significativa para Neymar, que recentemente encerrou sua carreira lendária na Seleção. O atacante anunciou sua aposentadoria do futebol internacional após a surpreendente derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, uma eliminação que deixou o jogador em lágrimas. Tendo marcado 80 gols em 130 partidas pela seleção, ele se despediu do cenário mundial no MetLife Stadium.
Com suas obrigações internacionais agora no passado, o foco para o restante de sua carreira está firmemente voltado para seus compromissos com o Santos. O Peixe precisa desesperadamente de sua liderança e de sua habilidade de marcar gols para enfrentar uma agenda lotada de jogos. Se ele conseguir se manter em forma e repetir o excelente desempenho mostrado nos treinos recentes, sua presença será o fator decisivo para que o Santos consiga salvar sua temporada.
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