A principal inspiração para essa busca é, sem dúvida, o impacto imediato de Paz, que deixou o Bernabéu por uma quantia estimada em € 6 milhões em 2024 e se tornou instantaneamente uma figura central. Sua transição fica evidente nos números fenomenais desta temporada, com 11 gols e seis assistências em 34 partidas. Ao lado dele, Ramón também tem sido uma peça fundamental nessa linha de formação de talentos. Chegado em julho passado por € 2,5 milhões, o jogador de 21 anos consolidou seu lugar na defesa, disputando 30 partidas e marcando dois gols. O Real Madrid costuma insistir em reter 50% dos direitos econômicos de um jogador, garantindo que se beneficie de qualquer valor de revenda futura.

O Real Madrid ficou impressionado com a ascensão de Paz ao estrelato na Série A e, segundo relatos, está preparado para trazê-lo de volta à capital espanhola, valendo-se de uma cláusula de recompra que permite contratá-lo por um valor bem abaixo do mercado. O Como, porém, espera renegociar essa cláusula para garantir que receba uma quantia mais próxima do valor de mercado do jogador.