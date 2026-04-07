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Mais um talento do Real Madrid rumo ao Como? Cesc Fàbregas quer levar a terceira estrela da base para a Série A, após o sucesso de Nico Paz e Jacobo Ramón
Em busca da próxima estrela espanhola
De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, o Como identificou o ponta como o mais recente alvo para reforçar suas opções de ataque. O clube italiano continua a recorrer fortemente ao viveiro de talentos de Valdebebas, com uma estratégia de contratações voltada para o desenvolvimento de jovens promessas de grande potencial. O jogador de 19 anos vem causando grande impacto nesta temporada, acumulando 36 partidas em todas as competições pelas equipes de base e de reservas. Suas atuações lhe renderam uma convocação para o time principal, onde recentemente registrou uma assistência no confronto contra o Elche, em sua única partida pela equipe principal durante sua estreia em 14 de março.
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A ligação entre Madri e a Itália
Essa possível contratação não é um caso isolado, mas sim a continuação de uma parceria cada vez mais forte entre o clube da primeira divisão italiana e o gigante espanhol. Fàbregas já obteve enorme sucesso ao integrar ex-jovens do Real Madrid em seu esquema tático. Ele provou que a formação técnica oferecida na La Fábrica se adapta perfeitamente às rigorosas exigências da Série A.
O jovem tem se destacado nesse sistema, brilhando com quatro gols em 28 partidas pelo Castilla. Além disso, ele tem se destacado na UEFA Youth League, contribuindo com dois gols em apenas sete partidas. Ao oferecer um caminho claro para o futebol profissional, o clube se posicionou de forma brilhante.
Seguindo um modelo de sucesso
A principal inspiração para essa busca é, sem dúvida, o impacto imediato de Paz, que deixou o Bernabéu por uma quantia estimada em € 6 milhões em 2024 e se tornou instantaneamente uma figura central. Sua transição fica evidente nos números fenomenais desta temporada, com 11 gols e seis assistências em 34 partidas. Ao lado dele, Ramón também tem sido uma peça fundamental nessa linha de formação de talentos. Chegado em julho passado por € 2,5 milhões, o jogador de 21 anos consolidou seu lugar na defesa, disputando 30 partidas e marcando dois gols. O Real Madrid costuma insistir em reter 50% dos direitos econômicos de um jogador, garantindo que se beneficie de qualquer valor de revenda futura.
O Real Madrid ficou impressionado com a ascensão de Paz ao estrelato na Série A e, segundo relatos, está preparado para trazê-lo de volta à capital espanhola, valendo-se de uma cláusula de recompra que permite contratá-lo por um valor bem abaixo do mercado. O Como, porém, espera renegociar essa cláusula para garantir que receba uma quantia mais próxima do valor de mercado do jogador.
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O que o futuro nos reserva
Olhando para o futuro, a concretização desta transferência consolidaria ainda mais o Como como o novo destino de referência para os jovens de elite da Europa. Se o técnico conseguir contratar o jogador, o clube terá uma oportunidade real de disputar consistentemente as primeiras posições da tabela. Para o jovem ponta, adaptar-se rapidamente será absolutamente crucial para repetir o notável sucesso de seus antecessores na Itália e dar continuidade à sua rápida ascensão profissional.