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Kylian Mbappé mostra ferimento grave no rosto após precisar levar pontos, após o empate do Real Madrid com o Girona
Cicatrizes de batalha para o craque do Real Madrid
O incidente ocorreu aos 89 minutos da partida de sexta-feira, quando Mbappé, ao tentar avançar pela ala direita em direção à área, foi atingido por um cotovelo descontrolado do zagueiro do Girona, Vitor Reis.
O impacto foi imediato e violento, resultando em um corte profundo acima da sobrancelha direita, que começou a sangrar profusamente em campo. Apesar do dano visível, o árbitro Alberola Rojas optou por não marcar falta, para grande frustração da torcida da casa. Mbappé publicou no Instagram uma foto do ferimento para compartilhar com seus seguidores.
- AFP
Ausência nos treinos da equipe principal
Assim que a partida terminou, a verdadeira gravidade do ferimento ficou evidente no vestiário. A equipe médica do clube constatou que o corte, embora sem fratura, era profundo o suficiente para exigir tratamento, e Mbappé precisou de três pontos para fechar o ferimento.
De acordo com o Diario AS, Mbappé foi uma ausência notável no treino do Real Madrid na manhã de domingo. Enquanto seus companheiros de equipe entravam em campo para iniciar os preparativos para os próximos compromissos europeus, o jogador de 27 anos ficou restrito a exercícios em sala.
Ele passou a manhã na academia sob o olhar atento dos fisioterapeutas do clube, concentrando-se na recuperação em vez de treinar com a bola.
O Real Madrid descarta o uso da máscara de proteção
A imagem de Mbappé usando proteção facial não é novidade para os fãs de futebol, após a fratura no nariz sofrida durante o Campeonato Europeu deste verão.
No entanto, o Real Madrid teria descartado o uso de uma máscara protetora completa desta vez. Discussões internas sugeriram que a natureza da lesão na sobrancelha não exige um equipamento tão restritivo, que muitas vezes pode prejudicar a visão periférica do jogador.
Em vez disso, a equipe médica está atualmente explorando uma forma mais leve de proteção. Eles estão trabalhando em uma proteção adesiva especializada ou em um curativo menor que proteja os pontos sem o volume de uma máscara tradicional.
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Disponível para o confronto na Allianz Arena
A principal preocupação dos madridistas é a disponibilidade do atacante para a viagem decisiva contra o Bayern de Munique, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira. Embora ele tenha faltado ao último treino, o clube indicou que sua presença na escalação inicial na Allianz Arena não está em dúvida, já que o Real Madrid busca reverter a desvantagem de 2 a 1 no placar agregado da primeira partida.
Espera-se que ele viaje com o elenco para a Alemanha e volte a pisar no gramado para o último treino na terça-feira.