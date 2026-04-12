Kylian Mbappé mostra ferimento grave no rosto após precisar levar pontos, após o empate do Real Madrid com o Girona

Assim que a partida terminou, a verdadeira gravidade do ferimento ficou evidente no vestiário. A equipe médica do clube constatou que o corte, embora sem fratura, era profundo o suficiente para exigir tratamento, e Mbappé precisou de três pontos para fechar o ferimento.

De acordo com o Diario AS, Mbappé foi uma ausência notável no treino do Real Madrid na manhã de domingo. Enquanto seus companheiros de equipe entravam em campo para iniciar os preparativos para os próximos compromissos europeus, o jogador de 27 anos ficou restrito a exercícios em sala.

Ele passou a manhã na academia sob o olhar atento dos fisioterapeutas do clube, concentrando-se na recuperação em vez de treinar com a bola.