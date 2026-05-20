Getty Images Sport
Traduzido por
Jamal Musiala perde a carteira de motorista após ser considerado culpado por ter causado um acidente de trânsito
Colisão em alta velocidade na A8
O incidente ocorreu em 13 de abril de 2025, enquanto Musiala dirigia pela rodovia A8 em direção a Salzburgo. O meio-campista do Bayern de Munique estava ao volante de um Audi RS e-tron GT, um veículo elétrico de alto desempenho capaz de produzir mais de 600 cavalos de potência, e teria estado acompanhado por sua irmã mais nova no momento do acidente.
Florian Lindemann, porta-voz do Ministério Público de Munique I, confirmou os detalhes do incidente, afirmando: “Durante uma manobra de ultrapassagem, o acusado Jamal M., que dirigia em velocidade excessiva naquele momento, não percebeu um carro que circulava à sua direita, resultando em uma colisão.”
Foi revelado que Musiala estava a circular a 194 km/h numa zona com limite de velocidade de 120 km/h.
- AFP
Consequências legais para o astro do Bayern
A colisão envolveu um VW Golf que transportava dois passageiros, um homem de 30 anos e uma mulher de 26, ambos tendo sofrido ferimentos leves no impacto. Relatos indicam que Musiala ficou em estado de choque com o ocorrido e imediatamente se preocupou com o bem-estar das outras pessoas envolvidas. Estima-se que o valor total dos danos materiais causados pelo acidente seja da ordem de € 200.000.
Como resultado da investigação, o Tribunal Distrital de Munique emitiu uma ordem penal contra o jovem de 23 anos. Lindemann explicou que o tribunal emitiu a ordem “em 28 de janeiro de 2026, que desde então se tornou juridicamente vinculativa, contra o acusado Jamal M. por perigo negligente no trânsito rodoviário e lesão corporal por negligência em dois casos”.
Proibição de circulação e multas pesadas aplicadas
As consequências legais para o ex-jogador formado na base do Chelsea incluem penalidades tanto financeiras quanto administrativas. Além da multa, o golpe mais significativo é a revogação de sua carteira de motorista. Os representantes do jogador confirmaram o incidente após investigações sobre o caso, que havia permanecido praticamente fora do conhecimento público até recentemente.
Quanto à duração da suspensão, o porta-voz do Ministério Público esclareceu o prazo para o retorno do meio-campista às ruas. Lindemann observou que “uma nova carteira de habilitação não poderá ser emitida para Musiala antes do término de nove meses a partir do momento em que a sentença penal se tornou legalmente vinculativa”, sugerindo que ele não voltará ao volante até o outono.
- Getty Images Sport
Um período difícil para o jogador da seleção alemã
A notícia da suspensão de condução vem agravar um período já difícil para o jovem meia. Musiala já ficou afastado dos gramados durante a temporada de 2025 devido a uma lesão grave sofrida na Copa do Mundo de Clubes, onde fraturou a fíbula e deslocou o tornozelo, o que representou o maior revés físico de sua carreira profissional até o momento. Embora tenha voltado a jogar em janeiro, ele passou por outro susto com uma lesão no tornozelo em março.