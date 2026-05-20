Jamal Musiala perde a carteira de motorista após ser considerado culpado por ter causado um acidente de trânsito

O incidente ocorreu em 13 de abril de 2025, enquanto Musiala dirigia pela rodovia A8 em direção a Salzburgo. O meio-campista do Bayern de Munique estava ao volante de um Audi RS e-tron GT, um veículo elétrico de alto desempenho capaz de produzir mais de 600 cavalos de potência, e teria estado acompanhado por sua irmã mais nova no momento do acidente.

Florian Lindemann, porta-voz do Ministério Público de Munique I, confirmou os detalhes do incidente, afirmando: “Durante uma manobra de ultrapassagem, o acusado Jamal M., que dirigia em velocidade excessiva naquele momento, não percebeu um carro que circulava à sua direita, resultando em uma colisão.”

Foi revelado que Musiala estava a circular a 194 km/h numa zona com limite de velocidade de 120 km/h.