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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Jamal Musiala perde a carteira de motorista após ser considerado culpado por ter causado um acidente de trânsito

J. Musiala
Bayern de Munique
Bundesliga

Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique, teria tido sua carteira de motorista suspensa após um acidente de trânsito em alta velocidade na rodovia. O jogador da seleção alemã se envolveu em uma colisão enquanto dirigia seu carro esportivo elétrico de alta potência, o que resultou em uma penalidade legal significativa.

  • Colisão em alta velocidade na A8

    O incidente ocorreu em 13 de abril de 2025, enquanto Musiala dirigia pela rodovia A8 em direção a Salzburgo. O meio-campista do Bayern de Munique estava ao volante de um Audi RS e-tron GT, um veículo elétrico de alto desempenho capaz de produzir mais de 600 cavalos de potência, e teria estado acompanhado por sua irmã mais nova no momento do acidente.

    Florian Lindemann, porta-voz do Ministério Público de Munique I, confirmou os detalhes do incidente, afirmando: “Durante uma manobra de ultrapassagem, o acusado Jamal M., que dirigia em velocidade excessiva naquele momento, não percebeu um carro que circulava à sua direita, resultando em uma colisão.” 

    Foi revelado que Musiala estava a circular a 194 km/h numa zona com limite de velocidade de 120 km/h.

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    Consequências legais para o astro do Bayern

    A colisão envolveu um VW Golf que transportava dois passageiros, um homem de 30 anos e uma mulher de 26, ambos tendo sofrido ferimentos leves no impacto. Relatos indicam que Musiala ficou em estado de choque com o ocorrido e imediatamente se preocupou com o bem-estar das outras pessoas envolvidas. Estima-se que o valor total dos danos materiais causados pelo acidente seja da ordem de € 200.000.

    Como resultado da investigação, o Tribunal Distrital de Munique emitiu uma ordem penal contra o jovem de 23 anos. Lindemann explicou que o tribunal emitiu a ordem “em 28 de janeiro de 2026, que desde então se tornou juridicamente vinculativa, contra o acusado Jamal M. por perigo negligente no trânsito rodoviário e lesão corporal por negligência em dois casos”.

  • Proibição de circulação e multas pesadas aplicadas

    As consequências legais para o ex-jogador formado na base do Chelsea incluem penalidades tanto financeiras quanto administrativas. Além da multa, o golpe mais significativo é a revogação de sua carteira de motorista. Os representantes do jogador confirmaram o incidente após investigações sobre o caso, que havia permanecido praticamente fora do conhecimento público até recentemente.

    Quanto à duração da suspensão, o porta-voz do Ministério Público esclareceu o prazo para o retorno do meio-campista às ruas. Lindemann observou que “uma nova carteira de habilitação não poderá ser emitida para Musiala antes do término de nove meses a partir do momento em que a sentença penal se tornou legalmente vinculativa”, sugerindo que ele não voltará ao volante até o outono.

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    Um período difícil para o jogador da seleção alemã

    A notícia da suspensão de condução vem agravar um período já difícil para o jovem meia. Musiala já ficou afastado dos gramados durante a temporada de 2025 devido a uma lesão grave sofrida na Copa do Mundo de Clubes, onde fraturou a fíbula e deslocou o tornozelo, o que representou o maior revés físico de sua carreira profissional até o momento. Embora tenha voltado a jogar em janeiro, ele passou por outro susto com uma lesão no tornozelo em março. 

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