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Harry Kane supera Mbappé e Yamal com sangue frio: como ele contrariou as previsões e arrebatou a Bola de Ouro?

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O inglês quebra a espera de 25 anos sem Liga dos Campeões ou Mundial!

No mundo do futebol, os gols nem sempre bastam para abrir as portas da glória, e os títulos sozinhos não garantem a conquista do trono de melhor do mundo. Mas Harry Kane decidiu escrever sua própria história, superando os cálculos das expectativas que o acompanharam por longos anos, até se transformar de um atacante cuja capacidade de alcançar o topo era posta em dúvida por alguns em uma estrela que agora carrega a Bola de Ouro, o mais alto dos prêmios individuais do esporte.

E, após um quarto de século de espera, os ingleses reviveram as memórias da conquista do prêmio que faltava aos jogadores de seu país desde que Michael Owen o venceu em 2001, depois que o capitão da seleção inglesa e atacante do Bayern de Munique levou o troféu de melhor jogador do mundo em uma cerimônia realizada em Londres, tornando-se o quinto inglês a alcançar esse feito, em meio a uma forte concorrência com os principais astros do futebol mundial.

Mas a consagração de Kane não foi apenas uma recompensa por uma temporada artilheira excepcional; ela trouxe em si uma história diferente, pois veio apesar de seu fracasso em conquistar alguns dos mais importantes grandes títulos, num momento em que as expectativas pendiam para outros nomes, entre eles o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal.

Então, como Kane conseguiu virar a equação? O que fez com que seus números fossem suficientes para pender a balança a seu favor? E essa consagração representa o início de uma nova era para o atacante inglês, ou manter a Bola de Ouro será o teste mais difícil de sua carreira?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 anos de espera: Kane leva a Bola de Ouro de volta à Inglaterra

    Harry Kane entrou para a história do futebol inglês pela porta da frente, ao se tornar o primeiro jogador de seu país a vencer a Bola de Ouro desde que Michael Owen conquistou o prêmio em 2001, encerrando uma espera que durou 25 anos e devolvendo o nome da Inglaterra ao topo de uma das mais importantes disputas individuais do mundo da bola.

    O atacante do Bayern de Munique tornou-se o quinto jogador inglês a conquistar o prêmio, depois de Stanley Matthews em 1956, Bobby Charlton em 1966 e Kevin Keegan nos anos de 1978 e 1979, antes de se juntar a eles com uma história diferente, construída pelos gols, pela regularidade e pela capacidade de apresentar atuações excepcionais em mais de uma competição.

    A lista de vencedores do prêmio provenientes do Reino Unido inclui também o escocês Denis Law, que o conquistou em 1964, e George Best, astro da Irlanda do Norte, que o levou em 1968, ampliando assim a relação de nomes britânicos que deixaram sua marca na história do prêmio.

    O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, ficou em segundo lugar, enquanto o espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona, ocupou a terceira colocação, depois de entrar na disputa entre os principais candidatos graças ao seu talento marcante e à sua grande influência com o time catalão.



    Kane não escondeu seu espanto por ter alcançado esse patamar, afirmando em declarações à plataforma "DAZN": "Muitos não esperavam que eu chegasse aqui, e talvez nem eu mesmo esperasse chegar a esse nível".

    E acrescentou: "Passei por muitas altas e baixas, especialmente no início da minha carreira. Eu nunca fui aquele jogador que as pessoas consideravam uma promessa de grande estrela, como acontece com alguns jogadores hoje em dia".

    E prosseguiu o atacante inglês: "Tive de ter paciência e trabalhar duro; muitas vezes tive de travar uma batalha comigo mesmo, e precisei superar isso por meio da autoconfiança e da determinação".

    Ele explicou que essa jornada o ajudou a manter sua humildade e seu senso de realidade, mesmo depois de ter alcançado os mais altos níveis, afirmando que o desejo constante de evoluir e melhorar foi um dos fatores mais importantes que o conduziram ao sucesso.

    A celebração de sua conquista não se limitou aos torcedores e aos meios de comunicação, já que Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, expressou sua enorme felicidade com a coroação de seu capitão, descrevendo a vitória do prêmio como "uma grande honra".

    O príncipe William também elogiou o ex-atacante do Tottenham Hotspur, descrevendo-o como "um capitão fantástico e um jogador excepcional", em confirmação do patamar que Kane alcançou dentro e fora do futebol inglês.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Uma temporada excepcional em números: 61 gols com o Bayern de Munique

    A conquista da Bola de Ouro por Harry Kane não foi fruto de impressões ou popularidade, mas se baseou fundamentalmente em números goleadores excepcionais que o fizeram superar seus concorrentes na última temporada, entregando uma das melhores temporadas individuais de sua carreira profissional.

    O atacante inglês marcou 61 gols em 51 partidas com a camisa do Bayern de Munique na temporada passada, um recorde do clube alemão em uma única temporada, além de ter superado a marca de qualquer outro jogador nas cinco grandes ligas da Europa por uma diferença de 19 gols, de acordo com os números apresentados no balanço da temporada.

    Para dimensionar o tamanho dessa conquista, basta lembrar que Kane alcançou o mesmo número registrado pelo português Cristiano Ronaldo com o Real Madrid 11 anos atrás, quando marcou 61 gols em uma única temporada, colocando o atacante inglês em comparação direta com um dos maiores goleadores da história do jogo.

    No âmbito do Campeonato Alemão, Kane liderou a lista de artilheiros ao marcar 36 gols, superando seu concorrente mais próximo por uma diferença de 17 gols, em um balanço que reflete o quanto ele se sobressaiu em relação aos demais atacantes e sua capacidade de converter chances em gols de forma regular.

    Já na Liga dos Campeões da Europa, ele marcou 14 gols, desempenhando um papel central na trajetória do Bayern de Munique até as semifinais, embora a equipe não tenha conseguido chegar à final nem conquistar o título continental.

    Na Copa da Alemanha, Kane marcou 10 gols, entre eles três na partida final que terminou com a vitória do Bayern de Munique sobre o Stuttgart por 3 a 0, de acordo com os dados apresentados no balanço da temporada, além de ter acrescentado um gol na Supercopa da Alemanha.

    Dessa forma, Kane não se limitou a marcar gols em uma única competição, mas se impôs nos diferentes torneios dos quais participou, apresentando níveis ofensivos que o tornaram o elemento mais destacado do sistema da equipe bávara, conforme informou a "BBC Sport".

    E seus números ganham importância adicional diante da história do Bayern de Munique, que teve sua camisa vestida ao longo dos anos por atacantes lendários, como Gerd Müller e Karl-Heinz Rummenigge, chegando até o polonês Robert Lewandowski, que por sua vez deixou uma marca excepcional no histórico goleador do clube.

    Ainda assim, Kane conseguiu superar os números anteriores do clube em uma única temporada, tornando-se o primeiro jogador do Bayern de Munique a vencer a Bola de Ouro desde Rummenigge em 1981, devolvendo o prêmio aos cofres do gigante bávaro após uma longa ausência.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 gols em uma única temporada: feito coloca Kane entre as lendas

    Os números de Kane não se limitaram ao que ele apresentou com o Bayern de Munique, já que somou os gols pela seleção inglesa à sua contabilidade, elevando seu total geral para 73 gols ao longo da temporada, além de oito assistências em 65 partidas pelo clube e pela seleção.

    Kane marcou 12 gols pela Inglaterra no mesmo período, entre eles seis gols na Copa do Mundo, confirmando que seu brilho não esteve ligado apenas ao ambiente do clube alemão, mas se estendeu também às suas participações internacionais.

    Essa contabilidade coloca o atacante inglês em uma lista excepcional que reúne a elite dos maiores goleadores da história do futebol, pois apenas Lionel Messi conseguiu marcar um número maior de gols em uma única temporada nas grandes ligas europeias, tendo balançado as redes 82 vezes pelo Barcelona e pela seleção argentina na temporada 2011-2012.

    Gerd Müller também marcou 72 gols na temporada 1972-1973, enquanto Cristiano Ronaldo chegou a 66 gols nas temporadas 2011-2012 e 2014-2015, e o brasileiro Ronaldo alcançou a mesma marca na temporada 1996-1997.

    A lista incluiu ainda o norueguês Erling Haaland, que marcou 64 gols na temporada 2022-2023, e o uruguaio Luis Suárez, que chegou ao mesmo número na temporada 2015-2016.

    Essa comparação revela que Kane não apresentou apenas uma boa temporada, mas se aproximou de números históricos ligados a nomes que mudaram a cara do futebol moderno, o que deu grande força à sua candidatura individual na disputa pela Bola de Ouro.

    Alan Shearer, ex-atacante da seleção inglesa, elogiou a atuação de Kane, afirmando à rede "BBC Sport" que ele merece o prêmio, e disse: "Harry Kane deve ser o vencedor da Bola de Ouro".

    Shearer acrescentou: "Seus números ao longo dos últimos doze a dezoito meses foram absolutamente impressionantes, seja com o Bayern de Munique ou com a seleção inglesa. E, por esse motivo, ele merece conquistá-la".

    Por sua vez, Danny Murphy, ex-jogador da seleção inglesa, descreveu o desempenho goleador de Kane como incansável, considerando que o atacante fez uma das melhores temporadas de sua carreira e que conquistar o prêmio representa uma recompensa merecida pelo que apresentou.

    Murphy destacou que Kane se adaptou de forma excelente ao Bayern de Munique desde que chegou ao clube, afirmando que ele foi o melhor centroavante de ofício do mundo nos últimos doze meses.


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  • Harry KaneGetty Images

    Sem Liga dos Campeões nem Copa do Mundo: por que Kane venceu?

    Talvez o aspecto mais surpreendente da consagração de Harry Kane tenha sido o seu sucesso em conquistar a Bola de Ouro sem levantar um dos maiores troféus que costumam influenciar a identidade do vencedor do prêmio.

    Em um momento em que algumas das grandes conquistas individuais estiveram associadas ao título da Liga dos Campeões da Europa, da Copa do Mundo ou de competições continentais, Kane chegou ao pódio da consagração depois de o Bayern de Munique fracassar na conquista da Liga dos Campeões da Europa e ser eliminado nas semifinais.

    E apesar do sucesso do time alemão em conquistar a dobradinha nacional na temporada passada, esses títulos não tiveram a mesma dimensão da Liga dos Campeões em termos de influência na disputa da Bola de Ouro, o que fez com que os números individuais do atacante inglês se tornassem um elemento decisivo para pender a balança a seu favor.

    E esse resultado mostra que a votação não se baseou apenas no número de títulos conquistados pelo jogador, mas também levou em conta o nível de desempenho individual, a influência nos resultados, a regularidade ao longo de toda a temporada e a capacidade de apresentar números excepcionais em diferentes competições.

    Historicamente, a Bola de Ouro só esteve disponível para jogadores europeus desde a sua criação, em 1956, até 1995, quando a porta da disputa foi aberta a jogadores de diferentes nacionalidades, uma mudança que ampliou o círculo de candidatos e alterou a natureza da disputa.

    Desde então, os anos de realização da Copa do Mundo registraram, em quatro ocasiões, a consagração de um jogador que havia vencido o torneio, enquanto o prêmio de Messi, em 2023, foi uma exceção ligada à realização do Mundial do Catar, no inverno de 2022.

    Ainda assim, a vitória do campeão da Copa do Mundo não foi algo inevitável em cada edição, já que Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric já conquistaram o prêmio em anos em que não foram campeões da Copa do Mundo.

    Esta é apenas a quinta vez nos últimos vinte anos em que o prêmio vai para um jogador que não venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa, a Eurocopa ou a Copa América, de acordo com o balanço apresentado no relatório, com Kane entrando para uma lista à qual também estiveram associadas três das consagrações de Messi.

    Lamine Yamal estava entre os principais candidatos, beneficiando-se do título de Copa do Mundo com a Espanha, de acordo com os dados apresentados, além de seu brilho com o Barcelona, mas o prêmio acabou ficando com Kane, que apresentou um currículo individual forte, difícil de ignorar.

    No ano passado, o título da Liga dos Campeões da Europa conquistado por Ousmane Dembélé com o Paris Saint-Germain contribuiu para a sua vitória na Bola de Ouro, o que evidencia a dimensão do impacto que os grandes títulos podem deixar no rumo da votação.

    Mas o caso de Kane foi diferente; ele se impôs por meio de números goleadores sem precedentes na história do Bayern de Munique e de um balanço geral que o colocou entre os melhores artilheiros que a história do jogo já conheceu, confirmando que a ausência de um título europeu não anula necessariamente o valor de uma temporada excepcional.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Festa em Wembley: ele conseguirá manter a Bola de Ouro?

    A consagração de Kane não passou sem grande celebração em seu país, já que os arcos do estádio de Wembley foram iluminados com a cor dourada na noite de segunda-feira, em uma cena simbólica que reflete o valor da conquista alcançada pelo capitão da seleção inglesa.

    Essa homenagem carrega um significado especial, pois a Bola de Ouro esteve distante dos jogadores ingleses desde a consagração de Owen no início do século atual, apesar de terem passado gerações de estrelas que apresentaram níveis notáveis em clubes e na seleção.

    Para Kane, vencer o prêmio representa a coroação de uma trajetória que nem sempre foi fácil, depois de ele próprio ter falado sobre as dificuldades que enfrentou em seus primeiros passos, e de não ter sido considerado, cedo, um dos talentos mais promissores para chegar ao topo.

    Por isso, o prêmio parece ser mais do que um simples reconhecimento por uma temporada goleadora; é também uma homenagem a um longo percurso de evolução, trabalho e paciência, até alcançar um status com o qual Kane se tornou um dos atacantes mais importantes do mundo.

    Apesar de Kane mal ter celebrado sua consagração, já se começou a falar sobre suas chances de vencer o prêmio em dois anos consecutivos, diante do forte início que apresentou com o Bayern de Munique durante a nova temporada.

    O atacante inglês marcou 10 gols nas primeiras 12 partidas que disputou com o time alemão, e também fez seis gols em quatro jogos com a seleção de seu país na Liga das Nações da Europa, elevando sua soma para 16 gols em 16 partidas, de acordo com os números apresentados no relatório.

    Além de seu brilho individual, o Bayern de Munique começou a temporada de forma sólida, já que não sofreu nenhuma derrota na Bundesliga ou na Liga dos Campeões da Europa, o que dá a Kane uma oportunidade adicional de seguir disputando títulos e recordes.

    Se o time conseguir conquistar a tríplice coroa, e Kane continuar marcando a uma média próxima de um gol por partida, será difícil excluí-lo da lista de candidatos ao próximo prêmio, especialmente porque a temporada não inclui grandes torneios como a Copa do Mundo, a Eurocopa ou a Copa América, segundo os dados apresentados.

    Ainda assim, manter a Bola de Ouro não será uma tarefa fácil, pois exige a continuidade do brilho individual e a conquista de resultados coletivos fortes, além de enfrentar adversários capazes de mudar o equilíbrio da disputa a qualquer momento.

    O último jogador, à exceção de Messi e Ronaldo, a vencer o prêmio em dois anos consecutivos foi o holandês Marco van Basten, que foi consagrado em 1988 e 1989, o que reflete a dificuldade de repetir o feito diante da forte concorrência entre as estrelas do esporte.


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    Yamal e Mbappé: nova rivalidade surge no horizonte

    Kane não estará sozinho na disputa pela próxima Bola de Ouro, já que Lamine Yamal segue consolidando sua posição entre os maiores craques do mundo, após figurar na terceira colocação da classificação atual, segundo o relatório, depois de aparecer entre os candidatos mais cotados.

    O craque espanhol começou a temporada de forma marcante, marcando 10 gols e dando 10 assistências em 13 partidas com o Barcelona no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, em um retrospecto que reflete a diversidade de sua influência entre a finalização e a criação de oportunidades.

    O Barcelona é um dos principais candidatos a disputar o título da Liga dos Campeões, e a conquista do torneio pode ser um fator decisivo para fortalecer as chances de Yamal, especialmente se ele mantiver seu nível atual e continuar apresentando números expressivos.

    Caso vença o prêmio no próximo ano, Yamal terá 20 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história a conquistar a Bola de Ouro, de acordo com a previsão contida no relatório. O brasileiro Ronaldo ainda detém o recorde como o mais jovem vencedor do prêmio, após tê-lo recebido em 1997, quando tinha 21 anos.

    Já Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, busca por sua vez vencer a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira, depois de marcar 14 gols em 13 partidas com seu clube e a seleção de seu país, confirmando que seguirá sendo um forte concorrente ao prêmio.

    A possível disputa não se limita ao trio, já que Arsenal e Paris Saint-Germain se destacam entre as equipes fortemente cotadas a disputar a Liga dos Campeões. Nenhum jogador do Arsenal jamais venceu a Bola de Ouro, enquanto o Paris Saint-Germain tem a oportunidade de fortalecer a presença de seus craques na disputa individual se conseguir manter a briga pelos grandes títulos.

    Por fim, a particularidade da história de Harry Kane reside no fato de que sua chegada à Bola de Ouro não foi a extensão de um caminho fácil ou uma ascensão esperada desde o início, mas sim o resultado de anos de trabalho e evolução, conforme afirmou o próprio jogador.

    Ele conseguiu transformar sua capacidade goleadora em uma arma decisiva e se impôs em uma das mais fortes ligas europeias, para depois manter seu brilho no nível continental e internacional, até que seus números passaram a ser comparados aos alcançados pelas lendas do esporte.

    Além disso, sua transferência para o Bayern de Munique lhe deu uma nova plataforma para mostrar suas capacidades em um ambiente competitivo diferente, mas isso não foi suficiente por si só para alcançar o feito; ele precisou apresentar uma temporada excepcional em termos de gols, impacto e constância.

    Kane decidiu a disputa apesar da ausência de alguns grandes títulos em seu retrospecto na última temporada, dando à Inglaterra sua primeira Bola de Ouro desde 2001 e devolvendo o Bayern de Munique à vitrine dos vencedores do prêmio, décadas após a conquista de Rummenigge.

    Entre recordes, pressões da competição e desafios de se manter no topo, começa agora uma nova etapa na carreira do atacante inglês, que não precisa mais provar sua capacidade de chegar à elite, mas sim encara um teste mais difícil: manter sua posição entre os melhores jogadores do mundo e tentar transformar a primeira Bola de Ouro no início de uma série de conquistas históricas.