Harry Kane supera Mbappé e Yamal com sangue frio: como ele contrariou as previsões e arrebatou a Bola de Ouro?

Talvez o aspecto mais surpreendente da consagração de Harry Kane tenha sido o seu sucesso em conquistar a Bola de Ouro sem levantar um dos maiores troféus que costumam influenciar a identidade do vencedor do prêmio.
Em um momento em que algumas das grandes conquistas individuais estiveram associadas ao título da Liga dos Campeões da Europa, da Copa do Mundo ou de competições continentais, Kane chegou ao pódio da consagração depois de o Bayern de Munique fracassar na conquista da Liga dos Campeões da Europa e ser eliminado nas semifinais.
E apesar do sucesso do time alemão em conquistar a dobradinha nacional na temporada passada, esses títulos não tiveram a mesma dimensão da Liga dos Campeões em termos de influência na disputa da Bola de Ouro, o que fez com que os números individuais do atacante inglês se tornassem um elemento decisivo para pender a balança a seu favor.
E esse resultado mostra que a votação não se baseou apenas no número de títulos conquistados pelo jogador, mas também levou em conta o nível de desempenho individual, a influência nos resultados, a regularidade ao longo de toda a temporada e a capacidade de apresentar números excepcionais em diferentes competições.
Historicamente, a Bola de Ouro só esteve disponível para jogadores europeus desde a sua criação, em 1956, até 1995, quando a porta da disputa foi aberta a jogadores de diferentes nacionalidades, uma mudança que ampliou o círculo de candidatos e alterou a natureza da disputa.
Desde então, os anos de realização da Copa do Mundo registraram, em quatro ocasiões, a consagração de um jogador que havia vencido o torneio, enquanto o prêmio de Messi, em 2023, foi uma exceção ligada à realização do Mundial do Catar, no inverno de 2022.
Ainda assim, a vitória do campeão da Copa do Mundo não foi algo inevitável em cada edição, já que Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric já conquistaram o prêmio em anos em que não foram campeões da Copa do Mundo.
Esta é apenas a quinta vez nos últimos vinte anos em que o prêmio vai para um jogador que não venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa, a Eurocopa ou a Copa América, de acordo com o balanço apresentado no relatório, com Kane entrando para uma lista à qual também estiveram associadas três das consagrações de Messi.
Lamine Yamal estava entre os principais candidatos, beneficiando-se do título de Copa do Mundo com a Espanha, de acordo com os dados apresentados, além de seu brilho com o Barcelona, mas o prêmio acabou ficando com Kane, que apresentou um currículo individual forte, difícil de ignorar.
No ano passado, o título da Liga dos Campeões da Europa conquistado por Ousmane Dembélé com o Paris Saint-Germain contribuiu para a sua vitória na Bola de Ouro, o que evidencia a dimensão do impacto que os grandes títulos podem deixar no rumo da votação.
Mas o caso de Kane foi diferente; ele se impôs por meio de números goleadores sem precedentes na história do Bayern de Munique e de um balanço geral que o colocou entre os melhores artilheiros que a história do jogo já conheceu, confirmando que a ausência de um título europeu não anula necessariamente o valor de uma temporada excepcional.