Harry Kane supera Mbappé e Yamal com sangue frio: como ele contrariou as previsões e arrebatou a Bola de Ouro?

Kane não estará sozinho na disputa pela próxima Bola de Ouro, já que Lamine Yamal segue consolidando sua posição entre os maiores craques do mundo, após figurar na terceira colocação da classificação atual, segundo o relatório, depois de aparecer entre os candidatos mais cotados.

O craque espanhol começou a temporada de forma marcante, marcando 10 gols e dando 10 assistências em 13 partidas com o Barcelona no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, em um retrospecto que reflete a diversidade de sua influência entre a finalização e a criação de oportunidades.

O Barcelona é um dos principais candidatos a disputar o título da Liga dos Campeões, e a conquista do torneio pode ser um fator decisivo para fortalecer as chances de Yamal, especialmente se ele mantiver seu nível atual e continuar apresentando números expressivos.

Caso vença o prêmio no próximo ano, Yamal terá 20 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história a conquistar a Bola de Ouro, de acordo com a previsão contida no relatório. O brasileiro Ronaldo ainda detém o recorde como o mais jovem vencedor do prêmio, após tê-lo recebido em 1997, quando tinha 21 anos.

Já Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, busca por sua vez vencer a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira, depois de marcar 14 gols em 13 partidas com seu clube e a seleção de seu país, confirmando que seguirá sendo um forte concorrente ao prêmio.

A possível disputa não se limita ao trio, já que Arsenal e Paris Saint-Germain se destacam entre as equipes fortemente cotadas a disputar a Liga dos Campeões. Nenhum jogador do Arsenal jamais venceu a Bola de Ouro, enquanto o Paris Saint-Germain tem a oportunidade de fortalecer a presença de seus craques na disputa individual se conseguir manter a briga pelos grandes títulos.

Por fim, a particularidade da história de Harry Kane reside no fato de que sua chegada à Bola de Ouro não foi a extensão de um caminho fácil ou uma ascensão esperada desde o início, mas sim o resultado de anos de trabalho e evolução, conforme afirmou o próprio jogador.

Ele conseguiu transformar sua capacidade goleadora em uma arma decisiva e se impôs em uma das mais fortes ligas europeias, para depois manter seu brilho no nível continental e internacional, até que seus números passaram a ser comparados aos alcançados pelas lendas do esporte.

Além disso, sua transferência para o Bayern de Munique lhe deu uma nova plataforma para mostrar suas capacidades em um ambiente competitivo diferente, mas isso não foi suficiente por si só para alcançar o feito; ele precisou apresentar uma temporada excepcional em termos de gols, impacto e constância.

Kane decidiu a disputa apesar da ausência de alguns grandes títulos em seu retrospecto na última temporada, dando à Inglaterra sua primeira Bola de Ouro desde 2001 e devolvendo o Bayern de Munique à vitrine dos vencedores do prêmio, décadas após a conquista de Rummenigge.

Entre recordes, pressões da competição e desafios de se manter no topo, começa agora uma nova etapa na carreira do atacante inglês, que não precisa mais provar sua capacidade de chegar à elite, mas sim encara um teste mais difícil: manter sua posição entre os melhores jogadores do mundo e tentar transformar a primeira Bola de Ouro no início de uma série de conquistas históricas.



