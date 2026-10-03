Harry Kane revela o segredo tático que torna o quarteto ofensivo devastador da Inglaterra impossível de parar

A Inglaterra conquistou uma vitória cintilante por 7 a 0 fora de casa sobre a Croácia hoje, dominando completamente os anfitriões em Rijeka. Kane marcou duas vezes, assim como Bukayo Saka, com os outros gols sendo de Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers.

Falando à ITV após a partida, Kane revelou por que o esquema ofensivo preferido de Tuchel é tão difícil de conter. Kane explicou que a fluidez entre os atacantes cria problemas sem fim para os defensores, tornando quase impossível para os times adversários pressionar de forma eficaz ou acompanhar suas movimentações pelo campo durante os 90 minutos.