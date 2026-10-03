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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Harry Kane revela o segredo tático que torna o quarteto ofensivo devastador da Inglaterra impossível de parar

H. Kane
Inglaterra
Croácia x Inglaterra
Croácia
Liga das Nações A
Bayern de Munique

Harry Kane explicou a liberdade tática que torna o formidável quarteto ofensivo da Inglaterra tão devastador sob o comando de Thomas Tuchel. Após uma histórica goleada sobre a Croácia na Liga das Nações, Kane destacou a constante troca de posições entre ele, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon, algo que, na visão dele, faz da linha de frente um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias.

  • Domínio tático na Croácia

    A Inglaterra conquistou uma vitória cintilante por 7 a 0 fora de casa sobre a Croácia hoje, dominando completamente os anfitriões em Rijeka. Kane marcou duas vezes, assim como Bukayo Saka, com os outros gols sendo de Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers.

    Falando à ITV após a partida, Kane revelou por que o esquema ofensivo preferido de Tuchel é tão difícil de conter. Kane explicou que a fluidez entre os atacantes cria problemas sem fim para os defensores, tornando quase impossível para os times adversários pressionar de forma eficaz ou acompanhar suas movimentações pelo campo durante os 90 minutos.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    O segredo da liberdade no ataque

    A fluida intercambialidade do ataque tem sido uma pedra angular da evolução tática da Inglaterra. Kane detalhou exatamente como esse sistema funciona em campo. "Há liberdade", disse Kane.

    "Nós quatro somos bons jogadores. Podemos atuar no espaço do camisa 10, Ant pode jogar como centroavante, B pode vir por dentro como 10, Jude pode jogar como 9, eu posso atuar como meio-campista. É muito difícil para o adversário perceber isso. No fim das contas, se você perde a bola, todos nós somos inteligentes o bastante e bons o bastante para recompor no meio-campo ou na defesa."

  • Dominando o adversário

    Kane ficou muito impressionado com o domínio geral que a Inglaterra mostrou contra a Croácia. O capitão observou que todos estiveram no mais alto nível, destacando Alex Scott e Elliot Anderson por sua movimentação excepcional.

    Kane afirmou: "Estamos no nosso melhor quando jogamos soltos, com superioridade física e transformamos isso em um jogo de nível de Premier League. Vocês viram isso hoje. Eles não conseguiram lidar com nosso ritmo, nossa movimentação, nossas arrancadas. Também fomos letais." Scott, que foi titular pela primeira vez pela Inglaterra, retribuiu os elogios a Kane ao declarar: "Eu sabia que ele era absurdo. Assisto a ele desde que eu era um garotinho, então eu conhecia o nível dele. Mas, de perto, dá para ver de verdade o nível dele."

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    O que vem a seguir para a Inglaterra?

    A Inglaterra buscará manter esse ritmo ofensivo devastador em seus próximos compromissos pela Liga das Nações. Com as táticas de Tuchel claramente extraindo o melhor de Kane, Bellingham, Saka e Gordon, as defesas adversárias precisarão encontrar com urgência uma maneira de neutralizar esse sistema fluido antes da chegada dos grandes torneios internacionais.