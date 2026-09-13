Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane chega a 150 gols pelo Bayern de Munique em vitória apertada sobre o Elversberg
Quebrando recordes em tempo recorde
Kane teve mais uma atuação de mestre, ficando a apenas um gol da marca impressionante de 100 gols na elite do futebol alemão em 97 jogos. O atacante primeiro deu a assistência para Lennart Karl marcar o gol de abertura aos 26 minutos de partida, mostrando sua capacidade de criação de elite, antes de Maurice Krattenmacher empatar para os mandantes. Aparecendo quando o Bayern de Munique mais precisava, Kane mandou para as redes o gol decisivo aos 72 minutos. De acordo com as estatísticas da partida do Sofascore, essa finalização precisa confirmou seu 99º gol na Bundesliga, coroando uma atuação individual extraordinária fora de casa.
- Getty Images Sport
Um marco lendário para a atacante da Inglaterra
O gol contra o Elversberg não apenas garantiu um marco doméstico; também representou seu 150º gol no geral pelo Bayern de Munique em apenas 153 partidas somando todas as competições. O lendário atacante da Inglaterra transformou completamente o ataque bávaro desde sua chegada.
Com média de quase um gol por jogo, Kane segue desafiando as expectativas e reescrevendo a história moderna do clube. O Bayern tem dependido fortemente de seu talismã, e seus números subjacentes refletem uma atuação ofensiva dominante e completa, que deixa os defensores adversários constantemente em busca de respostas.
Forma imparável ao longo de todo o ano civil
Sua consistência fenomenal é perfeitamente ilustrada por sua produção impressionante ao longo do ano-calendário de 2026. Kane já acumulou 77 gols e deu nove assistências, levando seu total a incríveis 86 participações em gols nos últimos nove meses.
Essa forma implacável foi mantida sem dificuldade na atual temporada. Em apenas quatro partidas nesta temporada, o artilheiro registrou quatro gols e duas assistências. Estatísticas tão impressionantes destacam por que o gigante alemão tem uma das forças ofensivas mais letais do futebol europeu neste momento.
- Getty Images Sport
De olho no próximo desafio
Após esta vitória fora de casa muito disputada, o Bayern rapidamente voltará seu foco para o próximo desafio doméstico. O gigante bávaro enfrentará o Union Berlin na próxima sexta-feira, antes da próxima pausa para a Data Fifa. Kane, sem dúvida, buscará dar sequência à sua incrível marca de 150 gols e garantir seu 100º gol na Bundesliga nessa partida, enquanto o clube tenta manter seu forte embalo no início da temporada antes da pausa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.