Harry Kane chega a 150 gols pelo Bayern de Munique em vitória apertada sobre o Elversberg

O gol contra o Elversberg não apenas garantiu um marco doméstico; também representou seu 150º gol no geral pelo Bayern de Munique em apenas 153 partidas somando todas as competições. O lendário atacante da Inglaterra transformou completamente o ataque bávaro desde sua chegada.

Com média de quase um gol por jogo, Kane segue desafiando as expectativas e reescrevendo a história moderna do clube. O Bayern tem dependido fortemente de seu talismã, e seus números subjacentes refletem uma atuação ofensiva dominante e completa, que deixa os defensores adversários constantemente em busca de respostas.



