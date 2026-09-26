A ansiedade coletiva em torno do Santiago Bernabéu finalmente se dissipou depois que o Real Madrid divulgou uma atualização médica oficial sobre seu atacante estrela. Após sua saída precoce durante o confronto da França com a Turquia pela Liga das Nações, o jogador de 25 anos passou por exames detalhados para determinar a extensão do dano em sua perna esquerda.

O departamento médico do clube confirmou que o jogador evitou uma ruptura catastrófica de ligamento, que era a principal preocupação tanto do clube quanto da seleção imediatamente após o incidente em Kocaeli.

A comunicação oficial do clube observou que Os exames médicos confirmaram uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo do jogador. foi o resultado final dos testes. Essa lesão específica, uma hiperextensão da cápsula posterior, normalmente exige um período de repouso de aproximadamente 10 a 12 dias.



