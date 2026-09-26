AFP
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Fim do pânico! Lesão no joelho de Kylian Mbappe é menos grave do que se temia, e estrela do Real Madrid estará apta para o clássico contra o Barcelona
Diagnóstico positivo para Mbappe
A ansiedade coletiva em torno do Santiago Bernabéu finalmente se dissipou depois que o Real Madrid divulgou uma atualização médica oficial sobre seu atacante estrela. Após sua saída precoce durante o confronto da França com a Turquia pela Liga das Nações, o jogador de 25 anos passou por exames detalhados para determinar a extensão do dano em sua perna esquerda.
O departamento médico do clube confirmou que o jogador evitou uma ruptura catastrófica de ligamento, que era a principal preocupação tanto do clube quanto da seleção imediatamente após o incidente em Kocaeli.
A comunicação oficial do clube observou que Os exames médicos confirmaram uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo do jogador. foi o resultado final dos testes. Essa lesão específica, uma hiperextensão da cápsula posterior, normalmente exige um período de repouso de aproximadamente 10 a 12 dias.
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Disponibilidade para o clássico confirmada
Talvez a informação mais importante para os madridistas seja que Mbappe agora está firmemente no caminho para atuar no primeiro El Clasico da temporada. O confronto de alto risco contra o Barcelona está marcado para 25 de outubro, no Spotify Camp Nou, dando ao atacante quase um mês para recuperar a melhor forma física de jogo. Depois de começar a temporada em ritmo alucinante, com oito gols em suas primeiras oito partidas oficiais, sua presença na escalação segue sendo crucial para o esquema tático de Jose Mourinho, enquanto a equipe busca defender seus títulos nacionais e europeus.
O momento da lesão significa que ele provavelmente perderá o próximo duelo de La Liga com o Villarreal e, possivelmente, a viagem pela Champions League para enfrentar a Roma, mas deve voltar a ficar à disposição pouco depois disso. O departamento médico está otimista de que ele pode ficar afastado por duas semanas antes de voltar a participar integralmente dos treinamentos da equipe principal. Essa janela de recuperação permite uma reintegração cautelosa ao elenco, garantindo que ele não sofra uma recaída dos mesmos problemas no joelho que prejudicaram seu nível de desempenho durante a temporada passada.
Temores iniciais de Zidane diminuem
A situação inicialmente parecia muito mais preocupante após os comentários vindos do lado francês. O novo técnico da França, Zinedine Zidane, estreando no banco de reservas, mostrou preocupação ao ver seu principal jogador deixar o campo mancando pouco depois de marcar o gol da vitória.
A figura lendária havia expressado dúvidas significativas em relação ao futuro imediato do jogador, o que levou a Federação Francesa de Futebol a permitir que o atacante retornasse à Espanha para tratamento especializado, em vez de permanecer com a seleção para os próximos compromissos contra Bélgica e Itália.
Ao comentar a lesão na ocasião, Zidane afirmou: "Ele não está bem. Não vamos correr nenhum risco. Ele sofreu uma lesão no joelho ao chutar a bola e a situação não parece boa o bastante para que ele continue." O treinador também acrescentou que infelizmente não parece bom ao ser questionado sobre sua avaliação inicial na zona mista.
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Preocupações com lesões na defesa continuam
Embora as notícias sobre o setor ofensivo sejam extremamente positivas, o Real Madrid ainda atravessa um período delicado em relação à profundidade defensiva do elenco. O clube monitora atualmente Ibrahima Konate, que também foi obrigado a deixar a seleção da França devido a um problema ligamentar no joelho direito. O zagueiro voltou a Valdebebas para iniciar seu processo de reabilitação e, assim como seu companheiro de seleção, o clube espera que ele possa ficar à disposição após o fim da atual janela internacional.
A equipe médica estará trabalhando intensamente para garantir que ambos os jogadores estejam prontos para uma sequência exigente de partidas, que inclui jogos da liga contra Sevilla e Villarreal, além de confrontos cruciais da fase de grupos da Champions League.
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