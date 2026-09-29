A Inglaterra chegou à capital tcheca sob certa pressão após a derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, e os minutos iniciais indicavam que a equipe teria outra noite difícil.

Os anfitriões começaram com intensidade, forçando James Trafford a fazer uma defesa logo no início, mas o jogo mudou de forma decisiva aos 25 minutos. Pavel Sulc, sem dúvida uma das principais válvulas criativas da Tchéquia, foi expulso após revisão do VAR por uma entrada alta e perigosa no meio-campista inglês Elliot Anderson. O árbitro Halil Umut Meler mostrou inicialmente cartão amarelo, mas, depois de ser orientado a consultar o monitor à beira do campo, mudou a punição para vermelho direto, deixando o time da casa com uma missão quase impossível nos 65 minutos restantes.

Mesmo com a vantagem numérica, a Inglaterra precisou ter paciência para furar um bloco defensivo resistente. Morgan Rogers foi quem chegou mais perto no primeiro tempo, quando sua finalização de giro acertou a trave, enquanto Gordon seguia sendo a principal ameaça ofensiva dos visitantes. O ex-ponta do Newcastle, que vive grande fase por sua seleção, buscava constantemente tabelar com Lewis Hall pelo lado esquerdo.