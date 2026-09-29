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Fácil demais para a Inglaterra! Anthony Gordon e Harry Kane comandam vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia, com um jogador a menos
Cartão vermelho de Sulc muda o panorama em Praga
A Inglaterra chegou à capital tcheca sob certa pressão após a derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, e os minutos iniciais indicavam que a equipe teria outra noite difícil.
Os anfitriões começaram com intensidade, forçando James Trafford a fazer uma defesa logo no início, mas o jogo mudou de forma decisiva aos 25 minutos. Pavel Sulc, sem dúvida uma das principais válvulas criativas da Tchéquia, foi expulso após revisão do VAR por uma entrada alta e perigosa no meio-campista inglês Elliot Anderson. O árbitro Halil Umut Meler mostrou inicialmente cartão amarelo, mas, depois de ser orientado a consultar o monitor à beira do campo, mudou a punição para vermelho direto, deixando o time da casa com uma missão quase impossível nos 65 minutos restantes.
Mesmo com a vantagem numérica, a Inglaterra precisou ter paciência para furar um bloco defensivo resistente. Morgan Rogers foi quem chegou mais perto no primeiro tempo, quando sua finalização de giro acertou a trave, enquanto Gordon seguia sendo a principal ameaça ofensiva dos visitantes. O ex-ponta do Newcastle, que vive grande fase por sua seleção, buscava constantemente tabelar com Lewis Hall pelo lado esquerdo.
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Gordon mantém grande fase e quebra o empate
A Inglaterra não precisou esperar muito depois do intervalo para encontrar o gol. Apenas dois minutos após o início do segundo tempo, Trent Alexander-Arnold, em sua primeira partida como titular na era Tuchel, fez um cruzamento característico pela ponta direita que encontrou Gordon na área. O atacante do Barcelona ajustou o corpo para alcançar a bola com uma cabeçada se inclinando para a frente, que entrou no canto inferior, marcando seu terceiro gol consecutivo pela seleção.
Tendo marcado anteriormente contra adversários de peso como Espanha e Argentina, a finalização precisa de Gordon destacou sua crescente importância para o ataque da Inglaterra, que buscava exercer controle total sobre a partida.
O gol abriu as portas para um período de pressão sustentada da Inglaterra, com os visitantes tendo 67% de posse de bola enquanto trocavam passes com facilidade contra os dez homens já cansados. Hall quase ampliou pouco depois do gol de abertura, após uma boa troca de passes com Gordon, mas sua finalização passou tirando tinta da trave. A defesa tcheca claramente tinha dificuldades para lidar com a variedade dos ataques da Inglaterra e teve sorte de não marcar contra quando o capitão Ladislav Krejci desviou inadvertidamente um cruzamento rasteiro contra a própria trave.
Kane garante os pontos com uma finalização certeira
O resultado enfim ficou fora de dúvida aos 69 minutos, por meio de uma fonte conhecida. Depois que Eberechi Eze deu um passe em profundidade para Rogers, a bola sobrou de forma favorável para Harry Kane dentro da área. O artilheiro do Bayern de Munique não precisou de um segundo convite, dominou a jogada antes de bater com precisão de pé esquerdo no canto oposto.
Foi o 87º gol de Kane pela seleção em sua 123ª partida internacional, ampliando ainda mais seu recorde como maior artilheiro da história da Inglaterra. O gol praticamente acabou com o jogo como espetáculo, permitindo a Tuchel o luxo de rodar o elenco e dar minutos a jogadores menos utilizados nos minutos finais da partida.
- AFP
Solidez defensiva dá a base para Tuchel
Talvez o aspecto mais animador para Tuchel tenha sido o jogo sem sofrer gols, o primeiro da Inglaterra em sete partidas. A seleção inglesa vinha sendo incomumente vulnerável nas últimas atuações, sofrendo 13 gols nos seis jogos anteriores, mas a dupla defensiva formada por Marc Guehi e Trevoh Chalobah pareceu, em grande parte, sem ser incomodada em Praga.
Embora o cartão vermelho sem dúvida tenha facilitado o trabalho, a disciplina estrutural mostrada pela linha de defesa representou uma melhora significativa. A entrada tardia de Rio Ngumoha também rendeu uma nota histórica, já que ele se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma partida competitiva pela Inglaterra desde Jude Bellingham, em 2021.
Quando o apito final soou, a Inglaterra pôde refletir sobre uma missão cumprida que a leva ao segundo lugar do Grupo A3, atrás da líder Espanha. O foco agora se volta para a visita de sábado à Croácia, onde outra vitória a colocaria em uma posição forte para chegar às quartas de final da Liga das Nações.
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