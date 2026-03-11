Getty Images Sport
“É muito complicado ser eu!” – Neymar rebate “histórias inventadas” após ficar de fora do empate do Santos com o Mirassol
Ancelotti assiste das arquibancadas enquanto Gabigol brilha
O momento da ausência de Neymar foi particularmente delicado, já que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, estava presente no Estádio José Maria de Campos Maia. Gabigol brilhou na ausência de Neymar, marcando dois gols no final da partida e garantindo o empate em 2 a 2 para o Peixe, sob o olhar atento de Ancelotti e do diretor da CBF, Rodrigo Caetano. Ancelotti está atualmente finalizando seus planos para os próximos amistosos de alto nível contra a França e a Croácia, que servirão como ensaios finais antes da Copa do Mundo na América do Norte. O técnico deixou claro que só selecionará jogadores em plena forma, deixando Neymar em uma corrida contra o tempo para provar que pode lidar com os rigores do futebol internacional, depois de ter feito apenas três partidas pelo Santos neste ano.
A frustração transborda para o número 10 do Brasil
Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 79 gols em 128 jogos, usou as redes sociais para expressar sua raiva.
“Como muitas pessoas estão criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: nada está acontecendo”, disse Neymar no Instagram. “Se eu jogar machucado, como disseram no ano passado, estou errado. Se eu pensar só em mim, estou errado. Se eu me conter, estou errado. Se eu jogar com dor ou algo que possa piorar a situação, estou errado. É complicado, né? É muito difícil acertar, cara. É muito difícil, muito difícil agradar a todos.
O que mais me surpreende, bem, na verdade não me surpreende, são as pessoas que parecem estar ao meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, dizendo isso e aquilo como se fosse a verdade absoluta, como se fossem elas que sabiam tudo. É muito complicado ser eu, meu Deus. Tenho que ter muita paciência para aturar todos vocês.”
Ainda há uma réstia de esperança para o regresso em março
Apesar do drama, ainda há uma réstia de esperança para Neymar, já que relatos sugerem que ele foi incluído na ampla lista preliminar de Ancelotti para a pausa internacional de março. No entanto, a competição por vagas na seleção brasileira está mais acirrada do que nunca, não deixando espaço para escolhas sentimentais.
O longo caminho para a recuperação
O escrutínio sobre Neymar decorre de uma série de lesões que começou com uma ruptura do ligamento cruzado anterior em outubro de 2023, um problema que o deixou afastado dos gramados por mais de um ano. Ele voltou a jogar pelo Santos após uma cirurgia artroscópica no joelho em dezembro, mas seus minutos têm sido rigorosamente controlados pela equipe médica do clube para evitar uma recaída. A falta de criatividade na seleção brasileira é significativa no momento, especialmente depois que Rodrygo, do Real Madrid, foi descartado da Copa do Mundo devido a uma grave lesão no joelho.
Neymar agora encara o clássico de alto risco contra o Corinthians neste domingo como sua última oportunidade de mostrar sua forma física antes da janela internacional. Para um jogador que definiu o futebol brasileiro por mais de uma década, o caminho para uma última jornada na Copa do Mundo está se mostrando seu desafio mais difícil até agora.
