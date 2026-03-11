“É muito complicado ser eu!” – Neymar rebate “histórias inventadas” após ficar de fora do empate do Santos com o Mirassol

Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 79 gols em 128 jogos, usou as redes sociais para expressar sua raiva.

“Como muitas pessoas estão criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: nada está acontecendo”, disse Neymar no Instagram. “Se eu jogar machucado, como disseram no ano passado, estou errado. Se eu pensar só em mim, estou errado. Se eu me conter, estou errado. Se eu jogar com dor ou algo que possa piorar a situação, estou errado. É complicado, né? É muito difícil acertar, cara. É muito difícil, muito difícil agradar a todos.

O que mais me surpreende, bem, na verdade não me surpreende, são as pessoas que parecem estar ao meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, dizendo isso e aquilo como se fosse a verdade absoluta, como se fossem elas que sabiam tudo. É muito complicado ser eu, meu Deus. Tenho que ter muita paciência para aturar todos vocês.”