AFP
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Carlo Ancelotti deve copiar o modelo do Barcelona de Hansi Flick ao escalar Raphinha em nova função pelo Brasil
Ancelotti busca inspiração tática no Barcelona
O técnico do Brasil, Ancelotti, estaria pronto para implementar uma mudança tática significativa ao escalar Raphinha como centroavante no próximo compromisso da seleção contra a Austrália. A decisão, de acordo com o Globo Esporte, é fortemente inspirada pelo sucesso que Hansi Flick tem tido com o jogador no Barcelona nesta temporada. O atleta de 29 anos se transformou em um camisa 9 letal no Camp Nou nesta temporada, e Ancelotti agora vê isso como a solução para as recentes dificuldades ofensivas do Brasil.
A seleção brasileira está sob pressão para melhorar após uma atuação decepcionante em seu primeiro amistoso desde a Copa do Mundo. O Brasil só conseguiu um empate frustrante contra a Austrália na semana passada e precisou de um gol muito tardio do jovem Rayan para evitar uma derrota constrangedora.
- Getty Images Sport
Raphinha deve assumir papel central após testes no treino
Na partida anterior, Raphinha vestiu a icônica camisa 10 e atuou como meia-atacante, posicionando-se logo atrás de Endrick. Embora tenha sido responsável pela assistência para o gol de empate de Rayan, o ex-jogador do Leeds United não conseguiu balançar as redes. Ancelotti já confirmou que mudanças de pessoal e estruturais estão a caminho, ao declarar: “Sim, o time vai mudar um pouco. Não muito, mas um pouco.” Esse pequeno ajuste parece ser o deslocamento de Raphinha para a referência do ataque.
A reportagem sugere que Ancelotti já vem treinando uma nova formação com Raphinha liderando a linha de frente. A equipe projetada inclui Otavio no gol, atrás de uma defesa formada por Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes e Mauro Junior. No meio-campo, Danilo e Bruno Guimaraes devem formar parceria com Gabriel Bontempo, enquanto Rayan e Vinicius atuarão pelos lados de Raphinha para completar o trio de ataque.
Sucesso da experiência de Flick no Barcelona
A decisão de deslocar Raphinha para uma função mais centralizada no clube surgiu por necessidade após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres. Estatisticamente, a transformação tem sido inegável. Raphinha já soma 14 gols em apenas oito partidas pelo Barcelona nesta temporada, sendo 12 deles em La Liga e dois na Champions League. Sua capacidade de conectar as jogadas também segue intacta, como comprovam as três assistências que ele deu.
- Getty Images Sport
Próximos jogos do Brasil
O Brasil tem uma revanche rápida marcada contra a Austrália na terça-feira, o que oferece a plataforma perfeita para Ancelotti testar esse novo esquema em um cenário competitivo. Depois desse confronto, a seleção viajará para Kolkata para enfrentar a Índia no sábado, 3 de outubro. Esses amistosos são vistos como etapas cruciais para a seleção pentacampeã mundial na tentativa de deixar para trás as recentes decepções em torneios e estabelecer uma identidade tática consistente sob o comando de Ancelotti.
Se Raphinha conseguir transferir para a seleção seu ritmo de gols no Barcelona, isso pode resolver uma dor de cabeça antiga do Brasil em relação à posição de centroavante. A integração de Vinicius Junior ao lado de Raphinha centralizado promete uma linha de frente dinâmica e fluida, que pode causar problemas significativos para qualquer defesa.
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