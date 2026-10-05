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England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport
Mohamed Saeed
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Bayern de Munique consegue o que queria! Harry Kane concorda, em princípio, com novo contrato até 2029

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

O Bayern de Munique deu um passo importante em seus esforços para garantir o futuro de longo prazo de Harry Kane, com o atacante concordando em princípio com um novo contrato. O capitão da Inglaterra teve um início sensacional de vida na Baviera e agora parece pronto para prolongar sua permanência na Allianz Arena por um futuro previsível.

  • Kane compromete seu futuro com a Allianz Arena

    O Bayern de Munique garantiu uma grande vitória em seu planejamento de longo prazo, já que Kane chegou a um acordo de princípio para assinar uma renovação de contrato que o manterá no clube até 2029, de acordo com a Sky Germany.

    O atacante de 33 anos tem sido uma revelação desde sua transferência do Tottenham Hotspur, e o gigante bávaro agiu rapidamente para garantir que seu artilheiro talismânico siga como o ponto focal de seu ataque nos próximos anos.

    Embora a documentação final ainda não tenha sido assinada, o entendimento é de que os obstáculos significativos nas negociações foram superados, o que representa um enorme impulso tanto para a diretoria do clube quanto para os torcedores.


  • Harry Kane FC Bayerngetty

    Futuro de Kane no Bayern começa a tomar forma

    O avanço acontece em um momento em que a cotação de Kane nunca esteve tão alta, com o atacante sendo atualmente considerado um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026. Seu faro de gol e sua liderança em campo ajudaram o Bayern a manter seu domínio nas competições domésticas, ao mesmo tempo em que segue como uma força temida no cenário europeu.

    Segundo Fabrizio Romano, o novo contrato está acertado em princípio em relação ao salário, com detalhes específicos sobre a duração total e cláusulas relacionadas a desempenho sendo atualmente esclarecidos entre as duas partes. Esse acordo encerra qualquer especulação remanescente sobre um possível retorno à Premier League no fim de sua carreira.

  • Uma máquina recordista na Bundesliga

    O impacto de Kane na Alemanha tem sido nada menos que histórico, já que ele continua derrubando recordes de gols com a mesma eficiência que demonstrou no norte de Londres. Desde sua chegada à Allianz Arena, em 2023, ele já soma impressionantes 152 gols em apenas 154 partidas em todas as competições.

    Esse aproveitamento de elite fez dele o jogador mais rápido a atingir várias marcas na história da primeira divisão alemã. Em setembro, em especial, ele foi oficialmente reconhecido como o jogador mais rápido da história da Bundesliga a alcançar a marca de 100 gols, precisando de apenas 98 partidas para superar um recorde que permaneceu intocado por quase meio século.

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    Tuchel destaca o DNA único do atacante

    O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que treinou Kane no Bayern, ofereceu uma perspectiva única sobre o que motiva o atacante a manter níveis tão altos de desempenho. Tuchel acredita que a busca incansável de Kane por recordes individuais é uma parte fundamental do seu sucesso e uma característica necessária para qualquer centroavante de elite.

    Tuchel recentemente detalhou o perfil psicológico que faz Kane se destacar, afirmando: "Acho que todos esses camisas 9 do mundo, não importa em qual liga ou no futebol de base, são feitos de uma forma um pouco diferente. Eles não fazem isso apenas para que o time deles vença, mas também fazem por si mesmos, fazem pelos recordes. Quantos eu posso marcar, quantas assistências eu posso dar, quem é o artilheiro da liga, quem eu tenho que ultrapassar, onde está o próximo recorde? Você não vai encontrar nenhum goleador desse calibre que não tenha esses objetivos individuais estabelecidos e que o levem ao limite. Então é isso que o move. É assim que Harry é feito."


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