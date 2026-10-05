Bayern de Munique consegue o que queria! Harry Kane concorda, em princípio, com novo contrato até 2029

O Bayern de Munique garantiu uma grande vitória em seu planejamento de longo prazo, já que Kane chegou a um acordo de princípio para assinar uma renovação de contrato que o manterá no clube até 2029, de acordo com a Sky Germany.

O atacante de 33 anos tem sido uma revelação desde sua transferência do Tottenham Hotspur, e o gigante bávaro agiu rapidamente para garantir que seu artilheiro talismânico siga como o ponto focal de seu ataque nos próximos anos.

Embora a documentação final ainda não tenha sido assinada, o entendimento é de que os obstáculos significativos nas negociações foram superados, o que representa um enorme impulso tanto para a diretoria do clube quanto para os torcedores.



